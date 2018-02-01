人民幣月漲3.5% 24年最勁 人行料出手阻升

美國聯準會 (Fed) 公佈議息決議前，人民幣匯率再大漲。昨日 (1 月 31 日) 在岸人民幣 (CNY) 兌美元即期大漲近 500 點子，一度突破 6.29 關口，創 2015 年 8 月 10 日以來新高；離岸人民幣 (CNH) 亦升至 6.29 水平。2018 年 1 月，人民幣兌美元累計升幅達到 3.5%，創 1994 年匯率併軌以來最大單月升幅。分析認為，美元持續貶勢，人民銀行有機會干預匯市阻止人民幣升值過快。

香港《文匯報》報導，雖然昨天人民幣兌美元中間價中止 7 連升，較上日下跌 27 點子，報 6.3339 兌 1 美元。但 CNY 走勢凌厲，人民幣兌美元即期午後擴大漲幅，突破 6.29 關口，一度急升 565 點子，高見 6.285 兌 1 美元。CNY 收盤報 6.292 兌 1 美元，較上日收市升 495 點子，創 2015 年 8 月 10 日以來的新高。同時，CNH 亦升至 6.29 水平，一度報 6.2966 兌 1 美元，升 327 點子，升幅 0.5%。

美元兌人民幣走勢

路透引述外匯交易員指出，人民幣大漲主要因為市場對美國總統川普最新講話反應有限，美元指數再次跌破 89 關口，推動結匯需求增多，繼續支撐強勢人民幣。

另外，北京時間周四 (2 月 1 日) 凌晨 Fed 將公佈利率決議，在此之前市場普遍謹慎，且市場基本消化 3 月升息預期，可預計美元短期仍面臨調整壓力；國內持匯者除了選擇即期結匯以外，也有部分採取近結遠購方式緩解美元下行壓力，導致長端掉期點持續上行。

今晨最新消息，Fed 在最新的政策聲明中表示，一直守於低檔的通貨膨脹，預期於 2018 年將會上升。但央行今日仍決議維持短期利率於 1.25% 至 1.5% 範圍不變。

全球匯市方面，美元兌一籃子主要貨幣下跌，對美國總統川普的國情咨文演說反應甚微。川普在國情咨文演說中，敦促國會通過立法確保至少 1.5 兆美元的基建新支出。交易員認為，美元指數起碼還有一波下殺，之後才有級別比較大的反彈行情。

美元指數走勢

昨天在岸即期人民幣匯率雖然大漲，但成交量比較稀少，全天成交不足 90 億美元，僅為以往日平均成交量的一半左右。

看好人民幣升值已經成為潮流，不少機構分析師已上調人民幣走勢預測。彭博對 38 家機構調查的 2018 年底人民幣匯率預測中值，再次上升 300 點達 6.45 元人民幣，該水平較昨天中間價的 6.3339 元還要低 1.8%，但比去年底的預測中值 6.55 元已調升 1.5%。

瑞典北歐斯安銀行上調人民幣預測，料今年底在岸人民幣兌美元升至 6.10，此前預測為 6.30。澳新銀行駐新加坡的亞洲研究主管 Khoon Goh 稱，已把年底的人民幣預測從 6.55 調升到 6.25，並認為之後還會繼續兌美元走升。

早前人民銀行中和「逆周期因子」影響，輿論指人行為阻慢升勢，會再利用「逆周期因子」減少升幅。但香港《明報》引述上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，機會不大，因為人民幣升值難得地提供改革窗口，再引入因子會破壞市場信心。

林俊泓指出，現貨和期貨市場上未見人行干預的影子，不過人行還可利用短期借貸便利、逆回購等市場工具增加人民幣供應降低利率，以阻止人民幣升速過快。他預短期人民幣將於 6.28 至 6.32 徘徊，年底則上調至 6.5。

匯豐發表報告則將今年底的人民幣目標由 6.6 升至 6.2，雖然維持雙向波動，但今年總體趨升。