偉俊集團(01013-HK)延長收購人工智慧高新科技企業

偉俊集團控股(01013-HK)公布，根據日期為去年10月25日股權轉讓協議，若直接全資子公司Holy Profit Limited、賣方及公司在股權轉讓協議未能於2018年1月31日獲達成，則股權轉讓協議訂約方之權利及責任將告失效。由於需要更多時間達成該等條件，上述各方於昨日(31日)以書面協定，將達成該等條件之最後完成日期延至2018年4月30日，而通函由於公司需要額外時間落實通函之某些內容，故公司預期上述通函之寄發日期將押後至今年4月30日或之前之日子。

去年10月25日，偉俊集團控股公告，Holy Profit Limited(為買方)與賣方訂立股權轉讓協議，據此 ，Holy Profit Limited 擬向賣方收購出洞悉科技國際投資集團100%的股權 ，代價為1億港元，并且由公司溢價78.6%發行10億股代價股份支付。

賣方為林家俊、祝恩福與闫凱鋒，分别持有持有标的公司50%、26%及24%的股權。林家俊公司主席林清渠的兒子，另林清渠透過全資擁有的嘉俊控股持有公司已發行股本約70.1%。祝恩福是公司于2017年6月9日公告建議收購嶽陽凱達科旺汽車零部件製造有限公司的賣方控股股東。

标的公司洞悉科技是一家專注于人工智慧安全大腦研發的高新科技企業。洞悉科技融合人工智慧、大資料等技術，打造廣泛服務于公共安全、行業安全、企業安全的系列産品。洞悉科技自主開發的人工智慧引擎可以即時分析來自世界各個角落的海量資料，包含文本、視頻、語音。通過自然語言理解、人車識别、行為分析、語音辨識等技術，將這些資料進行結構化處理，然後利用資料採撷技術進行上億維度的資料分析，從而發現潛在威脅，做到事前預測，事中報警，事後分析。從而為公衆、企業以及行業組織提供全方位的安全服務。

公司稱，收購事項將根據标的集團在融合人工智慧、大資料等技術，打造廣泛服務于公共安全、行業安全、企業安全的系列産品，將為公司帶來新的收益流和令人滿意的投資回報。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)