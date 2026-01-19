美股上周五收黑影響，台股今 (19) 日拉回修正，開盤後一度跌逾百點，不過，在台積電跌幅收斂、台達電走強再創新高，以及記憶體、面板股帶動下，加權指數盤中翻紅來到 31500.07 點，連續第 5 天改寫歷史新高，全日估量則約 8600 億元。