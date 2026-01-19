鉅亨網記者彭昱文 台北
美股上周五收黑影響，台股今 (19) 日拉回修正，開盤後一度跌逾百點，不過，在台積電跌幅收斂、台達電走強再創新高，以及記憶體、面板股帶動下，加權指數盤中翻紅來到 31500.07 點，連續第 5 天改寫歷史新高，全日估量則約 8600 億元。
台積電 (2330-TW) 今日開盤 1725 元，下跌 15 元，鴻海 (2327-TW)、聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等均跌 1-2%；不過，台達電 (2308-TW) 逆勢走強，盤中漲逾 2%，最高來到 1160 元，再度改寫新天價。
台積電前董事長、現任美光 (Mircon)(MU-US) 董事劉德音，近日砸 782 萬美元買進自家股票，市場解讀看好記憶體前景；另一方面，美光也以 18 億美元收購力積電苗栗銅鑼廠。
在相關利多消息帶動下，記憶體指標南亞科 (2408-TW)、旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW)、力積電 (6770-TW) 等紛紛攻上漲停，創見 (2451-TW) 也漲逾 7%；面板雙虎攻勢再起，友達 (2408-TW) 漲停、群創 (3481-TW) 也漲逾 9%。
不過，貿聯 - KY(3665-TW)、智邦 (2345-TW)、台光電 (2383-TW)、健策 (3653-TW)、奇鋐 (3017-TW)、穎崴 (6669-TW) 等千金股跌逾 3-4%，金像電 (2368-TW)、緯創 (3231-TW) 表現也相對較弱。
下一篇