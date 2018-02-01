聯想集團(00992-HK)第三季轉虧2.89億美元

聯想集團(00992-HK)公布，截至2017年12月31日止第三季集團收入年比年上升6%，至129億美元；集團除税前溢利錄得1.5億美元，公司權益持有人應佔虧損為2.89億美元(2016年度同期賺9800萬美元)。集團個人電腦和智能設備業務的收入同比上升8%至92.50億美元。數據中心業務的收入同比增加17%至12.25億美元。移動業務的收入同比下跌5%至20.76億美元。同時其他商品及服務收入為3.87億美元。

公司指，有效執行三波戰略，帶動除税前盈利能力提升，收入錄得3年以來的最高水平。

截至2017年12月31日止三個月，受惠於個人電腦和智能設備和數據中心業務的產品組合的改善，集團的毛利同比上升10%至17.51億美元，毛利率同比增加0.4個百分點至13.5%。經營費用同比增加6%至15.47億美元，費用率為12%，年比年持平。經營費用年比年上升的幅度則與收入增長的幅度相似。集團的除稅前溢利錄得1.5億美元。撇除出售武漢物業所錄得的6100萬美元收益、6100萬美元遣散費和會計處理衍生的與併購有關的6,200萬美元非現金費用，集團的除税前經營溢利則錄得2.12億美元，較去年同期錄得的1.74億美元高出22%，及較上個季度錄得的9,800萬美元高出116%。

隨著美國政府在本季度內宣佈的美國減稅與就業法案，集團因而於季度內引致一次性非現金4億美元的遞延所得稅項資產撇賬，因此導致權益持有人應佔虧損為2.89億美元，去年同期則錄得溢利9800萬美元。然而，集團認為，美國較低的稅率將有利於集團在該地區長期的業務營運。

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