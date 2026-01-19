〈南亞科法說〉今年資本支出暴增273%至500億元 新產能2028年開出

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-19 16:08

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今 (19) 日召開法說會，會中宣布今年資本支出將達 500 億元，創下歷史新高，年增 273%，主要用於擴充新廠產能，預計 2028 年上半年將有 2 萬片新產能開出，屆時將用於生產 DDR4/LPDDR4、DDR5/LPDDR5 與新技術等。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

南亞科原預計 2025 年資本支出預算上限為 196 億元，實際支出 134 億元，2026 年資本支出預計約 500 億元，當中有 62 億元為去年的預算遞延至今年，剩餘 438 億元有 70% 用於廠務設施、30% 用在設備，實際支出尚待董事會決議核准。

‌



南亞科持續深化多元產品佈局，128GB DDR5 RDIMM 5600/6400 已通過功能性測試，Mono-die 速度達 7200 Mb/s，同時並持續優化 DDR4 與 LPDD4 的供應，以滿足消費市場需求。

南亞科 10 奈米級第三代製程 (1C)、第四代製程 (1D) 與客製化 AI 專案皆如期進行，新廠則預計於 2027 年年初開始裝機，2028 年上半年開始量產，初期產能約 2 萬片，以提供具競爭力的下一世代記憶體解決方案。