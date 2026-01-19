鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-19 11:55

〈焦點股〉台美關稅利空出盡！工具機族群集體續噴 這6檔亮燈漲停。(鉅亨網資料照)

工具機族群去年悶了一整個下半年，今年初傳出關稅有好消息，股價陸續開始反應，上周五 (1/16) 關稅拍板定案後，股價全線噴出，今天依舊獲得買盤青睞，指標股上銀 (2049-TW) 盤中一度噴漲 8%，觸及 237.5 元，創 8 個月新高，但獲利了結賣壓隨之出籠，漲幅收斂至 4% 左右，若以今天高點估算，近 6 個交易日累計漲幅達 20%。

‌



台美貿易談判上周傳出好消息，對等關稅降至 15% 且不疊加，代表未來台灣產品出口美國僅需支付 15% 關稅，不再像過往須額外加計 MFN 稅率，這將使得台灣與日本、韓國及歐盟站在相同的競爭立足點。

此外，半導體及其衍生品正式納入 232 條款豁免圈，工具機業者擔憂的鋼鋁衍生品懲罰性關稅風險大幅降低。展望未來，台美雙方將擴大供應鏈投資合作，有利於台灣智慧機械導入美國自動化生產線。

法人指出，台美關稅問題利空出盡，有利工具機大廠市場的報價與接單，隨著供應鏈赴美，未來有機會出現更多自動化設備需求，短線雖見到相關概念股股價強彈，但後市仍需觀察整體景氣是否實質回溫，以及訂單能見度能否從目前的「急單、短單」轉向長期穩定的訂單。

儘管政策面趨穩，不過，去年 5 月新台幣暴力升值對工具機廠營運造成不小亂流，投資人仍須警惕匯率風險。法人認為，若日元與韓元相對台幣持續走貶，仍將削弱台灣產品的價格競爭力，抵銷關稅優勢。