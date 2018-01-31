不是馬斯克等級：哈雷無法扭轉財報的壞消息

電動汽車廠商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 債務纏身、Model 3 車款無法按時生產，但執行長馬斯克再以旗下公司將販售火焰噴射器贏得頭條，成功的轉移了投資人的目光，拯救了股價。特斯拉股價 3 個月以來還是在每股 330 美元水位上下波動，絲毫不受到影響。

然而，哈雷摩托車 Harley-Davidson (HOG-US) 就沒這麼幸運了。

哈雷週二 (30 日) 公佈了差勁的財報之後，雖然提道該公司正研發電動機車，但股價週二收盤還是跳空大跌了 8.05%，以每股 50.84 美元作收。

哈雷股價日線趨勢圖

哈雷執行長 Matt Levatich 提道，美國 2017 年購買哈雷機車的消費者增加了 3 萬 2 千人，而哈雷的長期目標是提高全球的哈雷機車用戶。哈雷賣的不是機車，而是一種生活態度，一種氣氛。

哈雷於 2017 年增加了 57 間新的國際販售據點，也保持了美、加、日、澳、印的 601cc 以上機車市佔率。

哈雷 LiveWire 電動機車 / 圖：彭博

哈雷週二 (30 日) 公佈 2017 年第 4 季財報： - EPS 每股較 2016 年的 0.27 美元下降至 0.05 美元。

- 營收因到貨數量增加，較 2016 年的 11.1 億美元上升至 12.3 億美元。(實際營收下滑了 11%)

- 營業利潤較 2016 年的 4720 萬美元下降至 830 萬美元。

- EPS 及營業利潤因美國稅改案造成一次性 5310 萬美元稅金衝擊、及 2940 萬美元的召回費用，而受到影響。

哈雷的新電動機車 LiveWire 將於 18 個月後問世，初期規格包含了 50 英里 (約 80 公里) 續航力、及 4 秒即可從每小時 0 至 60 英里的速度。

然而，這個規格比 Mission R (已破產) 電動機車的 163 馬力、100 英里以上的續航力、最高速度每小時 150 英里還低。同時也比 Zero SR 的 120 英里 (約 193 公里)、3.3 秒即可從每小時 0 至 60 英里的速度還差。

哈雷 2017 年全年財報：

-EPS 每股較 2016 年的 3.83 美元下降至 3.02 美元。

- 營收較 2016 年的 60 億美元下降至 56.5 億美元。

- 營業利潤較 2016 年的 6.92 億美元下降至 5.21 億美元。

雖然全球摩托車銷量正在下滑，但哈雷的銷量下滑速度更快，哈雷預計美國裁員 260 個職位，並關閉堪薩斯州廠房，節降費用。同時，哈雷正於泰國興建廠房彌補產能。彭博分析師 Kevin Tynan 則認為，哈雷無法吸引年輕一代族群，而其機車在歐洲及亞洲體積過大，無法促成通勤工具，不看好哈雷的未來。