部份分析師不看好 亞馬遜、波克夏與摩根大通的醫療合作

亞馬遜、波克夏與摩根大通發布聯合聲明，將在美國成立一家具有獨立醫保公司，旨在為各自的雇員及家屬提供價格合理、透明的高品質醫療保健服務。醫療類股的股價紛紛受到此消息的影響，而以下是各家分析機構的看法。

Piper Jaffray 健康服務分析師 Sarah James

認為此合作案為「噪音」，今天的醫療類股拋售，是投資者買入「高品質領導者」股票的機會，例如聯合健康集團 (UNH-US) 和 Anthem Inc(ANTM-US)。

她寫道：「很多人都嘗試過，但很少有人成功，我們不認為這家醫保合夥公司，將對這個行業造成任何有意義的破壞，儘管醫療類股的股價下跌反應，顯示他們的合作，對行業造成某種程度的威脅。」

保險業是一個複雜的行業，進入門檻高，需要專業細微的技術，伯克夏公司，長期以來支持安泰，在這一部分，經驗比其他兩間公司多。

現有的醫療保健 IT 技術，已經提供一些解決美國醫藥高成本的方法，而一家純技術型的企業，將難以與有規模和節省成本能力的聯合健康集團等公司相抗衡。

BMO 資本市場管理的護理分析師 Matt Borsch

這三家公司的聯合聲明是「量身定做的」，目的為破壞投資者近期對醫保行業的強烈信心。

他們強調合夥的公司為一間「沒有盈利激勵」的醫保企業，推測目標為抨擊目前醫保行業的營業利潤超過 50%。

Borsch 認為，後續投資者的反應還有待觀察，需要等待進一步的合作案細節，才能得知更多市場意見。

富國銀行專業藥品分析師 David Maris

三家資本雄厚的大型公司，攻擊提升的醫療保健成本，預增加透明度，此舉顯示一個跡象，「長期的非專利藥和品牌醫藥利潤率正在不斷變化」。

非專利藥的利潤，可能會在更加透明的環境下承受壓力，但是如果回扣減少或消除，品牌藥物甚至可能因此獲益，患者和製造商都可節省費用。

Charles Rhye 領導的考恩 Cowen 保健團隊