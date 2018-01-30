2018黃金要漲到1500美元 需要這三個因素的推動

滙通網 29 日報導，過去七周，美元的持續走軟為金價提供了持續的上行動力。那麽 2018 年金價到底怎麽走呢？以下就是 3 位專家給出的 2018 年黃金市場預期。其中，美國聯準會的貨幣政策，黃金市場的供應，人口結構的變化都有著潛在的影響。

Sprott US Holdings 的 Rick Rule 表示，2017 年黃金的表現如其所預期的一致，但黃金儲備量的表現不如其預期。然而，Rick Rule 預計，2018 年黃金儲備將加速上漲。另外，Rick Rule 補充說道，如果金價在 2018 年飆到 1450 美元 / 盎司至 1500 美元 / 盎司，他不會感到驚訝。但是如果金價保持在 1350 美元 / 盎司，他也不會感到失望。

著名作家 Jim Rickards 表示，現在正是他一生中第三個黃金牛市的開端。第一個黃金牛市是從 1971 年到 1980 年，第二個是 1999 年到 2011 年。Jim Rickards 認為，這輪新的牛市開始於 2015 年 12 月，並表示 2018 年黃金價格能漲到 1500 美元 / 盎司。

Kitco 的 Peter Hug 表示，考慮到基本面，2018 年黃金的價格應該在 1100 美元 / 盎司。他還說道，他不認為 2018 年美國聯準會會升息四次，並表示美股有點被高估了。 Peter Hug 補充說道，他不確定 2018 年美國的經濟增長速度能達到 3.5% 至 4%，並暗示美國聯準會可能會在今年三季度開始放鬆貨幣政策。

Peter Hug 表示，過去這段時期美國信心和流動性水平非常高，而黃金的表現也相對較好。而這同時也意味著一旦市場對黃金的看法出現轉變，那麽金價的走勢就會很有趣了。

Jim Rickards 補充說道，由於以美元計價的黃金與實際利率高度相關，所以在美國聯準會持續升息的情況下黃金還能漲成這樣令他驚訝。他還指出，美國聯準會不僅升息，還在縮減資產負債表，而這將造成實際利率過高，要不了多久黃金金價就會降下來。

當被問及黃金產量是否已經到達峰值時， Rick Rule 表示，黃金礦產量至少已經達到中期峰值。與其他一些開採出來後被用掉的大宗商品不同，開採出來的黃金依舊在供應中。如果黃金公司現在開始積極的探索，那麽 10 年到 12 年後黃金強勢產出期將再度到來。

Peter Hug 表示，人口結構的變化也使他感到擔心。他解釋道，千禧一代的投資者從來沒有因為股市崩盤而受到傷害，因為在股市崩盤時他們還小。現在他們熱衷於一些另類資產的投資，如比特幣。直到能說服千禧一代的投資者，黃金不管是在對沖投資組合風險上還是在投資資本收益上，都是一個很好的投資選擇，這種心理上的轉變怕是真正能讓黃金的需求回升，並使市場上的黃金供給緊縮起來。

當被問及美國聯準會新任主席鮑威爾下的政策會不會出現轉變時， Rick Rule 表示在他看來並不會。 Rick Rule 認為，鮑威爾的貨幣政策與葉倫應該大體一致，並預計鮑威爾的政策決定將基於經濟以及股市發展。

Jim Rickards 也認為鮑威爾的貨幣政策將於葉倫的類似。但他補充稱，鮑威爾並沒有經受過危機考驗。另外，鮑威爾與白宮的關係似乎也是有點過於親近，那麽他在下次危機爆發時究竟會如何應對就說不準了。