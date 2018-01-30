10年期美債殖利率衝高hold住美元 金價續跌

美國 10 年期公債殖利率攀升，為美元提供支撐，帶動美元指數自 3 年低點反彈，週二 (30 日) 金價續跌。

美國 10 年期公債殖利率持續攀高，來到 2.733% 的近 4 年新高。

美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲近 0.3%，至 89.44，從上週四的 3 年低點 (88.25) 反彈。

美東時間週二凌晨 3 點 10 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格，較前一交易日下跌 0.5%，至每盎司 1,334.40 美元，延續週一跌勢。

其他貴金屬交易方面，白銀期貨下跌 6.2 美分 (0.4%)，至每盎司 17.06 美元；鈀金價格下跌 1%，至每盎司 1,072.15 美元。

鉑金下跌 1.6%，報每盎司 996.40 美元；3 月交割銅期貨下跌 0.9%，至每磅 3.166 美元。

美國總統川普的國情咨文與 Fed 利率決議，成為交易商目前最關注的議題。

川普將於 1 月 30 日 (台灣時間 1 月 31 日上午 10 點)，發表上任以來第 1 份國情咨文，外界研判，他將再次重申「美國優先」政策，並提出基建報告。

據白宮官員透露，國情咨文內容，會聚焦就業和經濟、基礎建設、移民、貿易，以及國家安全等 5 大領域。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 之前發表「美元走弱有助美國經濟」的說法，引發外界關注；不過，川普隨後澄清，外界誤解了梅努欽的言論，「美元會越來越強」。

美國聯準會 (Fed)2018 年首次利率決議，將在 1 月 31 日 (台灣時間 2 月 1 日 3 點) 登場，這也是 Fed 主席葉倫 (Janet Yellen) 任內最後一次決策會議。