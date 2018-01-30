貴金屬盤後─美元走堅 債券殖利率上揚 黃金收低11.80美元

黃金期貨週一收低，美元指數上漲，債券殖利率亦創下 2014 年 4 月以來高點，為黃金帶來壓力。

2 月黃金下跌 11.80 美元，或 0.9%，收於每盎司 1340.30 美元。

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於週二與週三舉行政策會議，週五美國將公布 1 月就業報告。在重要會議舉行前與重要數據公布前，黃金有賣壓進場，價格下跌。

分析師說，技術面而言，黃金未能突破 1370 美元，因而有獲利了結賣壓進場。預期下一檔支撑在 1333.50 美元。

上週，黃金期貨上漲約 1.4%，為過去七週中，第六週上漲。財政部長梅努欽說美元疲弱有助美國貿易，該談話使得美元走低，支撑了黃金上漲。

週一，美元指數上漲 0.4% 至 89.40。

分析師說，美元已連五週下跌，本週初的漲勢可能是賣壓過度後的反彈，而非趨勢反轉。若 FOMC 在本週會議結束後，政策聲明較預期更為鷹派，或週五的就業報告較預期大幅強勁，則美元趨勢可能反轉，持續走高。

美國 10 年期債券殖利率上升至 2.717%，創 2014 年 4 月以來高點，支撑了美元走高。

其他金屬交易方面，3 月白銀下跌 31.4 美分，或 1.8%，至每盎司 17.127 美元。

3 月銅下跌近 0.2% 至每磅 3.194 美元。4 月白金下跌 0.6% 至每盎司 1012.70 美元。3 月鈀金下跌近 0.2% 至每盎司 1083.40 美元。