今年投資黃金有賺頭嗎？世界黃金協會給出了肯定的答案

綜合中國證券報、黃金頭條今 (22) 日報導，世界黃金協會在最新發布的報告中預計，今年投資者或可繼續從黃金投資中受益。報告指出，市場預計全球經濟的加速增長趨勢將在 2018 年繼續。貴金屬分析師 Arkadiusz Sieron 則表示，美國的政治風險，美股的回調，以及通貨膨脹率的顯著上升這些風險因素在 2018 年可能支撐甚至提振金價。

黃金頭條報導，周一上午亞盤時段，現貨黃金在 1330 美元上方徘徊，日內最高上探至 1335.91 美元，之後回吐所有漲幅。分析師 Clif Droke 認為，黃金正在測試去年 9 月高點 1355 美元水平，這對黃金上行趨勢是否延續十分重要。如果剩餘的多頭態度不是非常堅定，那麽黃金這波反彈將會受阻。伴隨著多頭和空頭搏鬥，金價可能在一段時間內交投於一定區間內。但如果黃金突破該水平，則中期牛市可能持續下去。

此外，中國證券報報導， 持續不斷的全球經濟擴張可能導致貨幣政策收緊。世界黃金協會認為，從歷史角度來看，整體利率水平將繼續保持低位。黃金面臨的潛在阻礙可能沒有外界認為的那麼大，而且，黃金可以幫助投資者管理金融市場風險。

世界黃金協會研究顯示，正收入增長對黃金消費需求産生了重大影響。隨著收入的增長，對金飾和含有黃金的科技設備的需求也在上漲。