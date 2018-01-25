《金錢之死》作者：黃金大牛市才剛熱身 還有很長一段路要走

《貨幣戰爭》、《下一場全球危機》和《金錢之死》等暢銷書的作者 Jim Rickards 週二 (23 日) 說，黃金牛市還有很長一段路要走，當前上漲走勢是由基本面因素推動，不僅僅是受到經濟和政治新聞所驅動。今年則有幾個重要重磅事情，會讓多頭大爆發。

Jim Rickards 在溫哥華資源投資會議期間對 Kitco 新聞說：「我們處於牛市的第 3 年，還有很長一段路要走。基本面對黃金非常有利。」

他強調，2018 年需要關注的一些事情，這些是將讓黃金多頭大爆發，包括：中美貿易和匯率戰爭、北韓衝突加劇，以及如果民主黨在 11 月的中期選舉中獲勝，可能使得美國總統川普 (Donald Trump) 面臨彈劾危機。

Rickards 表示，任何不確定性或恐懼因素都會推動金價走高。但他強調，即使沒有這些事情發生，基本面也是好的。

FX168 財經網報導，Rickards 以預測未來 40 年金價將上漲到每盎司 1 萬美元而聞名。這是他一生中所經歷的第 3 個主要黃金牛市。第 1 個牛市發出於 1971-1980 年，期間金價上漲超過 2000%，第 2 個是在 1999-2011 年間，黃金上漲了 655%，第 3 個則始於 2015 年 12 月。

「自 2015 年 12 月以來，黃金價格上漲了 27%。2016-2017 年，金價自 2011-2012 年以來首次連續 2 年上漲。因此，2018 年將是一個突破年」Rickards 指出。

不過，他警告投資人：「要小心你的願望，因為黃金只會保護投資人的購買力」，如果金價處於 5000 美元，那麼油價可能交投於 400 美元，而所有東西的價格都會翻倍甚至增至 3 倍。

美國財政部長努欽談話支持美元轉弱，美元指數跌至 89.244，自 2014 年 12 月以來首度跌破 90 大關，支撑了黃金上漲。2 月黃金上漲 19.60 美元，或 1.5%，收於每盎司 1356.30 美元，創 2016 年 8 月 18 日以來，交易最熱絡合約最高收盤水準。