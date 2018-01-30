台股盤前—美股收黑恐拖累台股下跌50點 留意蘋概股表現有壓

台股昨 (29) 日在台積電與大立光等權值股聯手撐盤下，指數一度大漲近百點，盤中雖買盤追價力道不足，但尾盤在台積電發動攻勢及傳產權值股拉抬下，終場上漲 74.71 點、以 11221.81 點作收。法人認為，台股目前力守 5 日線，有利指數翻揚，量能也有機會再度回升，短線以高檔震盪格局為主。

昨日三大法人中僅自營商單獨賣超，外資續買超 20.72 億元，投信買超 3.61 億元，自營商賣超 3.24 億元，合計買超 21.1 億元。其中，台積電續獲外資買超，已連續第 3 天買超，而鴻海則連續 4 天遭外資賣超。

證交所近來積極吸引外資投資台股，日本經濟新聞社（Nikkei）編制的「亞洲 300 可投資指數」中，台灣共有 35 家上市公司被納入成分股，橫跨半導體、金融保險、塑膠工業與光電等領域，可望帶動日資佈局台股。

從市場消息面來看，業界傳出和碩將為蘋果今年下半年預計推出的 6.1 吋 LCD 版本 iPhone 最大受惠者，將由和碩取得 60% 代工訂單、鴻海為 30%，緯創則為剩下的 10%，此為和碩首次在大尺寸 iPhone 代工訂單份額上受惠程度高於鴻海。

除可望取得 6.1 吋 LCD 版 iPhone 的 3 成訂單外，鴻海攻電動車領域再出招，將攜手阿里巴巴與創投公司 IDG 資本共同參與中國電動車品牌小鵬汽車融資案，總投資金額約 3.48 億美元。這也是鴻海繼之前與騰訊、和諧汽車成立和諧富騰後，另一起電動車投資案。

面對新科技帶來的變革，超商紛紛推出無人商店概念店，統一超的 7-ELEVEN 無人商店「X-STORE」內部測試計畫正式啟動，而全家 (5903-TW) 也釋出第一波科技概念店影片，其科技概念店將導入 IoT 物聯網、大數據、AI 人工智慧、RFID 無線射頻等 4 大技術，預定第 1 季底開出首店。

法人表示，美股周一創今年以來單日最大跌幅，對台股今日表現較為不利，指數下跌 40 點至 50 點內都算符合市場預期，而蘋果遭外資券商降評、股價跌破 170 元，留意大立光等權值蘋概股可能受影響。

法人指出，在量能未能放大下，指數不易續攻高，下檔支撐依舊強勁，短線以高檔震盪格局為主，且目前台股力守 5 日線之上，擺脫 5 日線連續下彎疑慮，有利指數日後翻揚，量能也可望再度回升，指數中線波段未跌破 10700 點，都是多頭逢低拉回找買點佈局的時機。

