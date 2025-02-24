〈台股盤後〉台積電季線又失守 防疫、航運股走紅 跌164點收23565點

美股上週五 (21 日) 收黑，拖累台股今 (24) 日開盤走低，在台積電等權值股疲軟下，下挫逾 200 點，不過盤中聯發科、鴻海由黑翻紅，以及散裝航運股獲追捧下，跌幅逐漸收斂，終場收 23565.31 點，下跌 164.94 點，成交量 3619 億元。