〈台股盤後〉台積電季線又失守 防疫、航運股走紅 跌164點收23565點
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-24 14:09
美股上週五 (21 日) 收黑，拖累台股今 (24) 日開盤走低，在台積電等權值股疲軟下，下挫逾 200 點，不過盤中聯發科、鴻海由黑翻紅，以及散裝航運股獲追捧下，跌幅逐漸收斂，終場收 23565.31 點，下跌 164.94 點，成交量 3619 億元。
權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌 20 元，跌近 2%，收 1075 元，季線再次宣告失守；聯發科 (2454-TW) 上漲 35 元，漲逾 2%，來到 1545 元；日月光投控 (3711-TW) 跌近 3%，廣達 (2382-TW) 跌近 2%，聯電 (2303-TW) 於平盤下方遊走，鴻海 (2317-TW) 於平盤上方遊走。
俄烏有望停戰，帶動散裝航運股走強，慧洋 - KY(2637-TW)、裕民 (2606-TW)、四維航 (5608-TW) 均漲停；海運三雄也紅通通，長榮 (2603-TW) 漲近 4%，萬海 (2615-TW) 漲逾 2%，陽明 (2609-TW) 漲近 2%。
又發現新型冠狀病毒，帶動防疫股走強，高端疫苗 (6547-TW) 漲停，恆大 (1325-TW) 漲逾 6%，國光生 (4142-TW) 漲逾 4%，康那香 (9919-TW) 漲逾 3%，毛寶 (1732-TW) 漲近 3%。
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