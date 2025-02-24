Bernstein：輝達對台積電的重要性已不輸蘋果

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-24 14:40

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Bernstein 估計，雖然蘋果的重要性並未降低，但輝達的業務正在迅速擴張。輝達對台積電營收的貢獻將從 2023 年的 5-10%，增長到 2025 年的 20% 左右，與蘋果的份額相當。

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Bernstein 表示，這主要得益於台積電在 AI 和後端業務方面的強勁表現，特別是先進封裝技術。Bernstein 預測，AI 將占台積電今年總收入的 20% 以上。

台積電預計將在維持滿載產能的同時，應對輝達 Blackwell、Blackwell Ultra 和 Rubin 晶片的生產計劃變化。Bernstein 預測，台積電的每股收益今年將增長 40%，其中數據中心 AI 收入將從 2023 年占總收入的 6% 增至 2024 年的 14%，並在 2025 年超過 20%。

Bernstein 指出，儘管輝達的 GPU 業務仍然占據主導地位，預計今年 GPU 將占台積電 AI 相關需求的三分之二，但 ASIC 晶片的崛起是一個長期趨勢，這一方向由亞馬遜 (AMZN-US) 和 Google(GOOGL-US) 引領。

Bernstein 強調，台積電在後端服務方面的影響力日益增強，預計今年將超越艾克爾 (ASE Technology Holding Co Ltd)，成為全球最大的委外半導體組裝和測試 (OSAT) 供應商。