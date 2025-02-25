傳特斯拉將在中國推出FSD 車主即將迎來重大更新

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-25 00:00

‌



此次更新將讓特斯拉車主使用駕駛輔助功能，包括在城市街道上引導車輛進出匝道、識別交通燈號、轉彎、換道以及調整車速。此功能將提供給那些已經為 FSD 支付人民幣 6.4 萬元 (約合 8,800 美元) 的車主。儘管特斯拉將這些功能宣稱為自動駕駛，但它仍需要車主不斷的監督與干預。

‌



特斯拉執行長馬斯克多次表示，該公司一直在尋求中國政府的批准，讓 FSD 系統能夠合法上路。他也曾表示，由於北京政府和華府對特斯拉如何訓練系統以應對當地道路設置限制，特斯拉在中國推出 FSD 面臨挑戰。為了解決這一問題，工程師們透過查看網路上有關中國街道的影片，將這些影像用來訓練 FSD 系統。

特斯拉已經為這次軟體更新起草了一段警告語，提醒車主部分功能的使用時間和效果可能會根據車輛的型號和配置有所不同。此外，這項針對城市街道的功能將會先在某些選定型號上推出，並會逐步擴展到更多型號的車輛。