盤前財經大事搶先讀2018年1月30日

今日操盤前瞻

台塑化暮年會

法說會: 瑞昱、超豐、佳穎、亞泰、力成、台郡、中光電

股東臨時會: 建碁、友旺

新掛牌: 鋼聯

除權息: 富邦美債 1-3、富邦美債 7-10、富邦美債 20 年



資金買盤挺進台股好威 農曆封關倒數紅包行情可期

國際資金持續挺進新興亞洲，連續吸金 5 周，上周資金淨流入新興亞股逾 20 億美元，更以印度、台灣買氣最旺，分列亞股吸金冠亞軍。距離農曆封關日僅剩二周，且美科技股將陸續發布財報，投信業者表示，不排除將延續過往農曆年前的紅包行情，但指數來到高位，後續仍要觀察美元走勢及外資資金動向。

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〈中華電拚 5G〉攜聯發科、華碩、宏達電、網通大廠組國家隊 目標 2020 年預商用

全世界都在拚 5G，中華電 (2412-TW) 今 (29) 日宣布台灣 5G 產業發展聯盟 - 中華電領航隊成立，攜手聯發科 (2454-TW)、華碩 (2357-TW)、宏達電 (2498-TW)、網通廠明泰 (3380-TW)、合勤控 (3704-TW)、智邦 (2345-TW) 等產官學約 40 個機構及企業結盟，共組 5G 國家隊，建構端到端的 5G 產業鏈，目標為 2020 年實現台灣 5G 預商用，並與國際 5G 標準及商轉時程同步。閱讀全文...





國際油價回落至 70 美元以下 1 月漲幅仍創近 5 年同期新高

雖然石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯等產油國持續減產，但受北美原油產量激增影響，週一 (29 日) 布蘭特原油期貨價格，回落至每桶 70 美元以下。閱讀全文...





美國經濟明顯改善 消費者支出創六年高點 儲蓄率降至 12 年低點

美國 12 月消費者支出上升 0.4%，創 2011 年以來最大升幅。接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，美國 12 月消費者支出為上升 0.5%。去年，由於收入上升，美國人支出因而增加。美國 12 月個人收入上升 0.4%，較去年同期上升 3.1%，創 2015 年以來最大年度升幅。閱讀全文...





擔憂 iPhone X 需求大減 蘋果市值一週先大減 450 億美元

一項報導指出，蘋果要求大幅減少 iPhone X 的產量，其股價週一因而下跌。日本經濟新聞週一報導，該科技大廠告訴供應商，將第一季 iPhone X 產量降至 2000 萬支。蘋果於 11 月設定的目標為逾 4000 萬支。該新聞社指出，假日季節銷售較預期疲弱，為減產的主要理由。閱讀全文...

