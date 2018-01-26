空巴最新A350-1000月底來台 傳國泰首航飛台灣

航空迷們盛傳空中巴士最新 A350 - 1000 原型機進行亞洲巡迴，其中一站將會停靠桃園機場，空中巴士證實，該原型機將於 1 月 31 日傍晚抵達台灣，還將進行示範飛行，除了對航空公司展示外，也能讓航空迷們拍個過癮。 A350 - 1000 今年預計交付國泰航空，根據班表規畫，首航有機會飛行香港－台北航線，但國泰航空回應，實際航班服務安排會再確認。

A350 - 1000 是空中巴士最新款商用客機，機身長度較 A350 - 900 長 7 公尺，能配置更多座位。包含卡達航空、國泰航空、日本航空皆有訂購，首架客機預計交付卡達航空。正式交付前， A350 - 1000 原型機將進行巡迴展示，其中一站就是桃園機場。

空中巴士表示， A350 - 1000 原型機計畫 1 月 31 日下午 4 點從首爾飛抵台灣，並停留 24 小時， 2 月 1 日下午 1 點會舉行示範飛行，除了展示給航空買家外，也能讓航空迷們拍個過癮，接著下午 4 點離開台灣飛往越南。

國泰航空今年將迎接 A350 - 1000 新機，傳出 8 月 1 日首航將執飛香港－馬尼拉 907 、 906 航班，接著再執飛香港－台北 472 、 473 航班。對此國泰航空回應，上載的空中巴士 A350 - 1000 航班時間表，只是為了航班規畫，隨時會有更改變動。通常接收新飛機後的航班安排牽涉多種因素，實際航班服務安排會於稍後階段確認。



▲國泰航空官網上， 8 月 1 日香港飛往台北的 472 航班，機型顯示為 351 。（圖／翻攝自國泰航空）

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