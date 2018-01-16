空巴人氣夯 去年訂單量達1109架 超越波音冠全球

歐洲空中巴士 (Airbus) 2017 年訂單超越美國波音 (Boeing)(BA-US)，成為全年最多訂單的民航機製造商。

香港《明報》報導，空中巴士表示，計算被取消的飛機訂單後，2017 年獲得 1109 架飛機訂單，其中 12 月拿下 776 架飛機的淨訂單。12 月最大一張訂單，是著名的航空公司投資者、Indigo Partners 創辦人 Bill Franke 訂購 430 架飛機，訂單總值 4950 億美元。全年訂單總數，壓倒波音的 912 架。

空中巴士股價

不過，空中巴士的飛機交付量仍落後於波音。空巴去年交付量達 718 架飛機，實現年產超過 700 架飛機的目標，較 2016 年的 688 架交付量顯著提升，也是連續 15 年交付量增加。

波音去年的飛機交付量達破紀錄的 763 架，保住產量最高的民航機製造商頭銜。直到去年底，空巴待交付的飛機數量達到 7265 架，創行業紀錄水平，交付時間排到下一個 10 年，估計總值達 1.05 兆美元。

波音股價

自 2012 年來，空巴訂單量就高於波音，但交付量始終落後。空巴預期未來幾年產量將會上升，交付量可望在 2020 年前超越波音。

不過空巴承認，A380「空中巨無霸」的生產是商業的挑戰，除非能找到更多買家，否則這架規模全球最大的民航機將不得不逐步停產。