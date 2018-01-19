阿聯酋航空160億美元訂單 暫解空巴A380燃眉之急

阿聯酋航空挽救了空中巴士 A380。這家總部位於杜拜的航空公司週四宣布，已經訂購了 20 架這款史上最大噴射客機，外加 16 架的選擇權。交易總價值達 160 億美元。

這項協議將阿聯酋航空訂購的 A380 總數增加到 178 架，這是對垂死掙扎的超級巨型客機的重大推力。

歐洲空中巴士公司本週稍早發表一個不尋常的公開聲明，表示如果阿聯酋航空不再增購 A380，它將會停止生產。

該公司 COO John Leahy 週一表示：「如果不能與阿聯酋達成交易，我認為別無選擇，只能關閉這項計劃。」

阿聯酋航空原本預計在 11 月的杜拜航空展期間訂購額外的 A380 客機，但反而向波音

(BA-US) 下單購買 40 架 787-10 飛機。

阿聯酋航空擁有全球最大的 A380 機隊，已經有 101 架飛機投入使用。週四下單的飛機將於 2020 年開始交機。

阿聯酋航空擁有全球最大 A380 機隊 （圖: AFP）

阿聯酋航空主席 Sheikh Ahmed Al Maktoum 在一份聲明中表示：「我們從不隱瞞事實，A380 對阿聯酋來說是成功的。」「客戶喜歡它，讓我們能夠將其安排在航班網絡上執行不同的任務，給予我們在航程和乘客組合方面調度的靈活性。」

但 A380 對空巴來說是一個令人失望的產品。

該公司已經交付了超過 200 架的雙層飛機，遠遠低於 2005 年推出飛機時預期的 1200 架。

Leahy 週一說，他相信大型飛機的未來仍有希望，因為航空旅遊的需求快速增長，航空公司需要更大的飛機。

他說：「每 15 年，空中交通就會翻倍成長。」「但你不會把飛往希思洛機場或法蘭克福機場的客機數量加倍...... 如果人們想飛，他們將需要乘坐更大的飛機。」