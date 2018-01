哈啦財經／新台幣飆升彭淮南也束手無策？

不過,就在新台幣要挑戰 28 字頭之際,川普突然神救援,表態希望看到美元走強,美元從 3 年新低回彈,也讓原本可能挑戰 28 字頭的新台幣近關情怯,看來川普真的是讓這位「14A」十分無奈、也束手無策。當然,彭總裁可能也感謝川普這次的神救援,讓新台幣沒有馬上見到 28 字頭,但 29 字頭能否守得住?市場普遍認為,在農曆新年前 28 字頭仍不是不可能。

其實,川普在 2017 年 1 月 20 日就任第 45 任美國總統後,全球央行就一直在看川普臉色,台灣也不例外,而彭淮南在川普當選前就曾表示,川普如勝選,政策不確定性增加,將影響區域政治安定,同時,貿易保護主義將抬頭,美國可能因減稅而被迫降低政府支出,勢將拖累美國經濟,並導致財政惡化,果然川普確實是難以捉摸應付。

川普上任一開始就表態不樂見美元太過強勢,加上美國也頻頻點名台灣頻繁干預匯市,並將台灣列入匯率操縱觀察名單,包括台灣在內的央行開始減少匯市干預,新台幣兌美元也從 2016 年底的 32.279 元一路升至 2017 年 12 月底的 29.848 元,為睽違 4 年後,新台幣再度以 2 字頭封關,新台幣光是 2017 年就升值了 2.431 元、升幅更達 8.14%。

新台幣升勢還沒結束,2018 年 1 月升勢更猛烈,1 月 25 日來到 29.069 元,升值了 7.79 角,升值逾 2%,市場更預期將直接挑戰 28 字頭,並先看 2013 年 1 月底出現的 28.928 元。

面對這波新台幣升勢升值,彭淮南 1 月 25 日到台灣銀行視察狗年生肖套幣銷售情況時,他神回應「你去問 Trump(美國總統川普)」,甚至在新台幣收盤後,罕見發出新聞稿,更直接點名非美貨幣普遍走揚,與美國財長干預助貶美元有關。

央行指出,多年來美國歷任財政部長包括魯賓(Robert Rubin)、薩默斯(Lawrence Summers)、鮑爾森(Henry Paulson)、蓋特納(Timothy Geithner)及路傑克(Jack Lew)等人,均提倡強勢美元政策,且認為強勢美元符合美國利益(The strong dollar is in U.S. national interests)。

不過,1 月 24 日現任美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)於瑞士達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇(WEF)年會卻公開表示,弱勢美元對美國有利,因為匯率與貿易有關。

央行說,此言論市場解讀為美國贊成弱勢美元,以致資金由美國流向國外,造成各國貨幣對美元大幅升值,美元指數盤中跌幅曾達約 1%,盤中低點為 88.805,創下 3 年多來新低,梅努欽的言論,已經產生「口頭干預」助貶美元(talk down US dollar)的效果。

只是就在彭淮南要大家去問美國總統川普,點名美國口頭干預助貶美元,川普竟也神回應,表態支持美元走強,此話一出,激勵美元兌歐元及其他主要貨幣匯率大漲,而川普的神救援,原本市場預測新台幣將直接測試 28 字頭,也出現近關情怯。由此也看出全球唯一的「14A」總裁彭淮南也對這位美國總統川普相當無奈、束手無策。

不過,彭淮南即將於 2 月 25 日任期屆滿,並表態不再續任,彭淮南不用再看史上最難以捉摸的美國總統臉色,接下來的重責大任將落在新任央行總裁身上,尤其台灣已在去年下半年從美國匯率操縱國觀察名單除名,也讓彭淮南交出漂亮的畢業成績單,因此,可不能讓它馬上就破功,在匯率操作上恐怕得戰戰戰兢兢,避免再度被列入匯率操縱國觀察名單中。

