哈啦財經／新台幣飆升彭淮南也束手無策？

不過，就在新台幣要挑戰 28 字頭之際，川普突然神救援，表態希望看到美元走強，美元從 3 年新低回彈，也讓原本可能挑戰 28 字頭的新台幣近關情怯，看來川普真的是讓這位「14A」十分無奈、也束手無策。當然，彭總裁可能也感謝川普這次的神救援，讓新台幣沒有馬上見到 28 字頭，但 29 字頭能否守得住？市場普遍認為，在農曆新年前 28 字頭仍不是不可能。

其實，川普在 2017 年 1 月 20 日就任第 45 任美國總統後，全球央行就一直在看川普臉色，台灣也不例外，而彭淮南在川普當選前就曾表示，川普如勝選，政策不確定性增加，將影響區域政治安定，同時，貿易保護主義將抬頭，美國可能因減稅而被迫降低政府支出，勢將拖累美國經濟，並導致財政惡化，果然川普確實是難以捉摸應付。

川普上任一開始就表態不樂見美元太過強勢，加上美國也頻頻點名台灣頻繁干預匯市，並將台灣列入匯率操縱觀察名單，包括台灣在內的央行開始減少匯市干預，新台幣兌美元也從 2016 年底的 32.279 元一路升至 2017 年 12 月底的 29.848 元，為睽違 4 年後，新台幣再度以 2 字頭封關，新台幣光是 2017 年就升值了 2.431 元、升幅更達 8.14%。

新台幣升勢還沒結束，2018 年 1 月升勢更猛烈，1 月 25 日來到 29.069 元，升值了 7.79 角，升值逾 2%，市場更預期將直接挑戰 28 字頭，並先看 2013 年 1 月底出現的 28.928 元。

面對這波新台幣升勢升值，彭淮南 1 月 25 日到台灣銀行視察狗年生肖套幣銷售情況時，他神回應「你去問 Trump（美國總統川普）」，甚至在新台幣收盤後，罕見發出新聞稿，更直接點名非美貨幣普遍走揚，與美國財長干預助貶美元有關。

央行指出，多年來美國歷任財政部長包括魯賓（Robert Rubin）、薩默斯（Lawrence Summers）、鮑爾森（Henry Paulson）、蓋特納（Timothy Geithner）及路傑克（Jack Lew）等人，均提倡強勢美元政策，且認為強勢美元符合美國利益（The strong dollar is in U.S. national interests）。

不過，1 月 24 日現任美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）於瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）年會卻公開表示，弱勢美元對美國有利，因為匯率與貿易有關。

央行說，此言論市場解讀為美國贊成弱勢美元，以致資金由美國流向國外，造成各國貨幣對美元大幅升值，美元指數盤中跌幅曾達約 1%，盤中低點為 88.805，創下 3 年多來新低，梅努欽的言論，已經產生「口頭干預」助貶美元（talk down US dollar）的效果。

只是就在彭淮南要大家去問美國總統川普，點名美國口頭干預助貶美元，川普竟也神回應，表態支持美元走強，此話一出，激勵美元兌歐元及其他主要貨幣匯率大漲，而川普的神救援，原本市場預測新台幣將直接測試 28 字頭，也出現近關情怯。由此也看出全球唯一的「14A」總裁彭淮南也對這位美國總統川普相當無奈、束手無策。

不過，彭淮南即將於 2 月 25 日任期屆滿，並表態不再續任，彭淮南不用再看史上最難以捉摸的美國總統臉色，接下來的重責大任將落在新任央行總裁身上，尤其台灣已在去年下半年從美國匯率操縱國觀察名單除名，也讓彭淮南交出漂亮的畢業成績單，因此，可不能讓它馬上就破功，在匯率操作上恐怕得戰戰戰兢兢，避免再度被列入匯率操縱國觀察名單中。

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