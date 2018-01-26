別再送蘿蔔糕了六大創意年菜禮盒好吃又大方

再過不到一個月就要過年了，煩惱要送給親朋好友什麼樣的賀禮嗎？傳統的蘿蔔糕、香腸雖然是最安全的選擇，但若想在今年有點不一樣的創意，那就可以考慮以下這幾款年節禮盒，讓收禮的親朋好友也能感受到你的用心及小巧思。



▲肉大人肉舖火鍋推出麻辣燙外帶年菜。（圖／肉大人肉舖火鍋）

肉大人麻辣燙

針對無辣不歡的人，肉大人肉舖火鍋推出麻辣燙外帶年菜，內容有象徵大紅大紫的麻辣湯底、穩坐泰山的究好豬腳、大鵬展翅的桂丁雞三樣料理，每份約 2 至 3 人食用，即日起開放預購， 2 月 10 日至 2 月 14 日提供取貨。



▲經典法式餐廳裸餐酒今年與電商 ONE Shot 合作，將法式料理結合傳統年菜吉利意象，推出「大、紅、討、喜」年菜組合。（圖／裸餐酒）

裸餐酒法式年菜

經典法式餐廳裸餐酒今年則與電商 ONE Shot 合作，將法式料理結合傳統年菜吉利意象，推出「大、紅、討、喜」年菜組合，包含 30 公分超霸氣的豬事大吉炭烤肯瓊豬肋骨排、牛轉乾坤紅酒燉側腰菲力牛、技鴨群雄油封櫻桃鴨，同樣也是適合小家庭分享。



▲侯布雄法式茶點沙龍一口氣推出 6 款不同禮籃組合。（圖／侯布雄法式茶點沙龍）

侯布雄法式禮盒

有法式料理當然也要有法式甜點，侯布雄法式茶點沙龍一口氣推出 6 款不同禮籃組合，新年典藏禮盒包含黑巧克力脆球、伯爵茶費南雪、瑪德蓮等多種招牌甜點。最豪華的新年禮籃組，除了可以把所有人氣甜點一次打包，還附上經典橄欖油與精選食譜，送出手保證既大方又吸睛。



▲美威鮭魚過年主打日式鮭魚頭石狩鍋。（圖／美威鮭魚）

美威鮭魚鮭魚頭石狩鍋

台灣人愛吃鍋，當然在過年也不能錯過，美威鮭魚主打日式鮭魚頭石狩鍋，以鮮厚鮭魚頭、純手工鮭魚丸、當令新鮮時蔬，佐昆布、味噌與酒釀熬煮而成湯底，並以急速冷凍、真空包裝方式，完整鎖住鮭魚最自然鮮甜的美味，只要在家簡單將食材、湯底水煮複熱，即可上桌。



▲GODIVA 以可愛的狗年造型巧克力結合中式茶葉推出新年限定口味。（圖／GODIVA）

GODIVA 新年巧克力禮盒

若說到甜食控的最愛， GODIVA 今年推出的新年巧克力系列，絕對會讓他們瘋狂，以可愛的狗年造型巧克力為主，口味則結合普洱茶、黑茶、綠茶 3 種不同的中式茶葉，結合巧克力的香氣，入口就能體驗不同的味覺饗宴。



▲晶華酒店與台灣在地精釀啤酒品牌臺虎進行合作，獨家推出帶有高山烏龍茶香與啤酒酒香的「台灣在地烏龍精釀啤酒」。（圖／晶華酒店）

晶華酒店 X 臺虎精釀烏龍啤酒

過年少不了要小酌一下，晶華酒店與台灣在地精釀啤酒品牌臺虎合作，獨家推出帶有高山烏龍茶香與啤酒酒香的「台灣在地烏龍精釀啤酒」，一開瓶就能聞到鮮明的茶香，入口更能感受尾韻的高山烏龍清香縈繞在鼻腔中，僅在飯店旗下餐廳提供罐裝販售。

※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』