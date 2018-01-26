MLB／釀酒人隊大補強5年24億簽下明星外野手肯恩

釀酒人隊補強又一波，根據美國媒體《ESPN》報導，釀酒人隊已簽下皇家隊明星外野手 Lorenzo Cain（肯恩），並且以 5 年 8000 萬（約 24 億台幣）美元的價碼跟他簽下合約。

釀酒人隊稍早才宣布透過一換四交易，從馬林魚隊換來外野手 Christian Yelich，如今又多了 Lorenzo Cain，整體戰力大升級。

Lorenzo Cain 的合約是今年自由市場目前為止最高薪，超越費城人隊簽下 Carlos Santana 的 3 年 6000 萬美元。

根據消息人士透露，此合約並沒有拒絕交易條款保護，Lorenzo Cain 在 2004 年被釀酒人隊選到，但他在 2010 年才上大聯盟。

不過他曾被當作是交易籌碼，跟 Alcides Escobar、Jake Odorizzi、Jeremy Jeffress 一口氣被交易至皇家，皇家則獲得 Zack Greinke、Yuniesky Betancourt。

Lorenzo Cain 幫皇家拿下 2015 年世界大賽冠軍，並且拿下美聯 MVP，生涯打擊率 2 成 90，他也拿過外野金手套，是相當全面的球員。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』