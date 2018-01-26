頭獎3百萬 狗年生肖限定刮刮樂登場獎項逾617萬個

為了迎接新春金狗年到來，台灣彩券公司今（26）日推出 2 款狗年生肖主題限定版刮刮樂，其中中獎率 100% 刮刮樂「金犬獎」，每張售價 新台幣 500 元，頭獎 300 萬元多達 6 個，而以柴犬為主角、諧音招「財」的「好運旺旺來」，每張售價 200 元，頭獎 200 萬元有 6 個。

台灣彩券公司表示，這 2 款刮刮樂新品都是以今年生肖年狗年為主題設計，中獎率 100% 的刮刮樂「金犬獎」，是每年迎接農曆新春都會發行的生肖限定款遊戲，票面設計以全身散發財氣、金光閃耀的黃金獵犬為主角，身旁布滿金元寶，並搭配應景喜氣的鞭炮及金銀財寶，每張售價 500 元，共有 6 個頭獎 300 萬元，高達 14 次中獎機會。

另外，每張售價 200 元的「好運旺旺來」則是以兩隻討喜招財的柴犬為主角，取「財」與「柴」的諧音，象徵民眾財運旺旺，票面上其中一隻柴犬手抱金元寶、另外一隻拿旺旺紅包，中間還有一顆象徵好運旺旺的鳳梨，共有 6 個頭獎 200 萬元，還有超過 31 萬個 1000 元（含）以上的獎項，玩法簡單有趣，適合買來試手氣刮獎金，迎接新春好運氣。

為與民眾一同歡慶金犬年，台灣彩券公司 2018 年已發行 11 款刮刮樂新品，累積總獎金超過 167 億元，百萬以上獎項多達 347 個，其中更包含 6 個 1000 萬元以上的大獎。

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