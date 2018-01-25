鴻海富盈數據投資千萬 攜手部落客掀創作經濟潮

由鴻海集團旗下富盈數據「字媒體」，今（25）日攜手近百位台灣知名內容創作部落客，宣布台灣部落客協會籌備處正式啟動。富盈數據執行長陳顯立表示，看好數位內容創作經濟將可帶動相關產業正面成長，未來將透過數據、行銷、社群、技術等支持，與協會共同協助部落客將創作內容推廣出去，掀起台灣的創作經濟。

「台灣部落客協會籌備處宣示」記者會上，有近百位台灣知名內容創作部落客站台參與盛會。主辦方富盈數據是由鴻海轉投資，於 2017 年 1 月成立，同年 9 月推出字媒體內容集合站，短短上線不到 4 個月就進入全台網站排名前百大佳績。而今日號召百位部落客，共同宣示成立協會籌備處成立，希望以鴻海集團為強力後援，透過字媒體計畫攜手共創數位內容創作經濟起飛。

富盈數據執行長陳顯立表示，將透過數據、行銷、社群、技術，全方位的協助部落客將創作內容推廣出去，透過文字的力量掀起台灣的創作經濟。他指出，整體投資金額超過千萬新台幣，將強力後援部落客，希望協會能在今年成立運作。

陳顯立指出，字媒體提供的是平台與技術，如利用 AI 大數據可以解析一篇文章精簡成幾個關鍵字，讓想說的話「長話短說」。至於協會將協助內容創作者部落客保障自身權益，甚至提供教育，並作為部落客與公部門之間的橋樑，未來更希望將協會朝向工會的形式走。

台灣部落客協會籌備處發起人「爆肝護士」洪毓涵表示，部落客多年來雖具有高度的人氣與影響力，但卻因為長年未有組織且系統化的運作，導致遭遇困難或糾紛時也沒辦法求助，台灣部落客協會的成立，將可預見未來更多優質的內容被傳遞出去。

陳顯立表示，鴻海集團在電商通路應用部分，以大數據分析從內容切入，能更精準找到消費者的需求，而字媒體希望以這樣的商業應用擴及到整個內容創作經濟，幫助部落客文章經過數據整理，能更有影響力。而此次台灣部落客協會籌備處正式啟動，也會提供如法律、人力與其他資源的協助與支持。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』