〈iX停產效應擴大〉傳iPhone產線農曆年假長達20天 鴻海恐受影響

iPhone X 停產話題愈演愈烈，根據中國媒體報導，由於蘋果 (AAPL-US)iPhone X 出貨接近尾聲，主要代工廠鴻海 (2317-TW) 中國產線今年農曆年假將休 20 天，鴻海則是延續以往態度，不對特定客戶及產品狀況做出回應。

此舉也令市場擔憂，iPhone X 相關產品恐真如外界議論，銷售情況不如預期。

據了解，由於中國政府對勞工休假越來越嚴管，加上中國幅員廣大，近幾年鴻海中國廠區員工年假多可休到 10-12 天，不過也有部分產品產線有加班的需求。

中國媒體轉述報導，由於蘋果 iPhone X 將進入停產，因此鴻海不但中止員工招聘，加班狀況也跟著減少，甚至連今年的農曆春節，產線都將休 20 天的年假。報導指出，因為不加班了，有部分員工開始思考是否要換工作。報導因此指出，鴻海中國河南鄭州廠將面臨工人離職潮到來。

其實日前，凱基蘋果分析師郭明錤也發表最新報告指出，蘋果 iPhone X 因為需求疲軟，代工廠訂單下滑，甚至如果接替的新機能夠在今年夏天發表的話，則 iPhone X 產線也將跟著停產。凱基證券也預期，iPhone X 今年第 1 季出貨量將縮水到 1800 萬台。

而之前也有報導指出，蘋果將今年第 1 季的 iPhone 銷售預估量，從 5000 萬台調降到 3000 萬台，大幅縮減了 40%。