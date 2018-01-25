現代汽車Q4營運獲利減少24%至7,750億韓元 遠低於預期

彭博社報導指出，韓國汽車大廠現代汽車公司 (005380 KS) 發佈第四季財報，結果當季獲利表現落後預期，因韓國地區員工罷工，且在美國、中國需求不溫不火之際，韓元匯價走強削減了該公司競爭力。根據財報，現代汽車去年第四季營運獲利由上年同期的 1.02 兆韓元，向下減少 24%，至 7,750 億韓元(7.31 億美元)，金額也低於市場分析師平均預期的 1.12 兆韓元。



第四季營收 24.5 兆韓元，略高於市場分析師預期的 24.1 兆韓元。



現代汽車員工因為薪資問題罷工持續到 1 月中旬，而且該公司在美國、中國這兩大市場的銷售也有所下滑。且在第四季，韓元兌美元以及兌換日圓方面的匯價表現相對強勢，影響了現代汽車的競爭力。



三星證券駐首爾分析師 Esther Yim 在財報發佈前表示，第一季現代汽車獲利仍將持續下滑，主要因為韓元匯價走強，以及韓國國內與美國產量疲軟所致。估計在新車款上市以及中國需求回溫後，現代汽車營運須等到第二季才會有所起色。



現代汽車週四盤中股價下跌 500 韓元或 0.32%，報 156,000 韓元。



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