〈iX銷量再遭看衰〉穩懋及鴻海又成空方指標 Q1難逃淡季

繼日前瑞信看衰蘋概股後，今天美系外資摩根大通又下手調降穩懋 (3105-TW) 及鴻海 (2317-TW) 評等，主因還是因為蘋果 (AAPL-US)iPhone X 銷量將持續下降，一般預料，第 1 季因為有農曆春節因素，營收將難逃淡季衝擊。

鴻海去年營收表現令人相當驚艷，尤其 11 月及 12 月更是連續 2 個月創下歷史新高，當然其中的功臣還是 iPhone X，然而 iPhone X 的訂價卻成了最大的致命傷，不僅壓抑了市場買氣，連帶也讓供應商的拉貨潮較預期縮短。

法人指出，鴻海營收在去年 11 月及 12 月墊高基期後，第 1 季本來就有農曆春節的季節性因素，工作天數勢必會減少，因此預估單季營收下跌 20-30%，都在合理的範圍內。

至於穩懋，是最早切入 VCSEL 的功率放大器廠，也順利搶進蘋果 3D 感測供應鏈，去年 12 月營收再衝到 19.35 億元，月增率 2.5%，年增率更達 79.5%，不僅創下單月新高，同時也是連續 10 月成長。但是之前就有法人預估，穩懋在 iPhone VCSEL 市占率將從 2017 年的 85% 降到 2019 年的 45%。

穩懋預計在 2 月 6 日舉行法說會，對於第 1 季的營收展望及客戶布局，預料都將是法人關注焦點。