京東物流部門融資背後：計劃進軍美國 pk亞馬遜？

電商巨頭京東正在將目光轉向美國市場。

1 月 26 日，彭博援引京東 CEO 劉強東說法稱，京東就把物流子公司 15% 股權出售給騰訊及其他投資者進行了磋商，其中，騰訊將獲得其中三分之一的股權，這筆交易將於下月完成。此外，京東物流部門計劃三年內在中國內地或香港進行 IPO。

報導同時指出，京東尋求為其物流部門融資，目的在於支持公司業務的國際化。京東正多方準備在今年年底前登陸美國，挑戰亞馬遜在美國本土市場的領導地位，預計京東首先會將業務拓展至洛杉磯。

為何是美國？

京東 2014 年在美國紐交所上市，在美國市場本身已有知名度。而選擇以美國西海岸的洛杉磯為第一站，是因為當地中國僑民數量龐大，而且有望從合作夥伴兼股東沃爾瑪方面獲得初步的物流支持。

2016 年，京東與沃爾瑪宣布雙方達成深度戰略合作，沃爾瑪旗下的一號店併入京東也讓沃爾瑪成為了京東的股東之一。

劉強東向彭博表示，京東將在美國建立倉儲中心，以實現當日送達。但他本周在達沃斯世界經濟論壇上也指出，由於貿易保護主義的存在，擔心進入美國市場的難度會加大，或許京東到 2018 年底才能夠向當地消費者提供服務。

京東的「出海」之路

京東「出海」的歷程可以追溯到 2015 年，當年 11 月，京東印尼站正式建立。2017 年，京東進入泰國市場，京東集團、京東金融、泰國尚泰集團和 Provident Capital 宣布在泰國成立兩家合資公司，分別提供電商服務和金融科技服務，投資總額為 5 億美元。

在近日舉行的瑞士達沃斯出席世界經濟論壇上，劉強東表示，京東希望十年內海外營收能夠達到公司總營收的一半，「我們將繼續投資，直到實現我們的目標」。他介紹稱，京東的國際化分為兩步：第一步是把中國人喜歡的國外所有品牌帶到國內來；第二步是把中國優質的品牌帶到國外去。

劉強東在論壇上還表示，京東的投資緊跟中國「一帶一路」的倡議，2018 年京東計劃去越南等東南亞國家。北線則沿着歐洲，第一步在歐洲建了一個採購中心，把更多的歐洲品牌引入京東的官方旗艦店。

『新聞來源／華爾街見聞』