鈊象去年Q4優預期 全年EPS上看12.5元

鈊象 (3293-TW) 去年第 4 季營收優於公司財測預期，法人預估，全年每股純益將上看 12.5 元，而今年第 1 季在適逢遊戲傳統旺季帶動下，線上遊戲事業營收看俏，惟商用機台部分出貨提前至去年 12 月，單季營收可望略優於去年第 4 季，上看 8 億元。

鈊象受惠中國農曆年前商用機台備貨提前於 12 月展開，加上美國地區拉貨動能優於預期，去年第 4 季營收達 7.9 億元，優於公司財測公告的 7.5 億元，其中，商用機台營收受到提前拉貨影響，優於公司預期的 2.8 億元、達到 3.2 億元。

法人指出，雖說去年第 4 季單季營收優於公司財測預期，不過在年底新台幣急升下，預期匯損金額將超過鈊象原先預期，預估每股稅後純益達 2.9 元，優於公司財測預估值 2.73 元，全年每股純益上看 12.5 元。

展望本季，法人表示，第 1 季適逢遊戲產業傳統旺季，由於年度電玩展均在 1 月底舉辦，加上農曆新年假期連假天數長，剛領完年終與紅包後，玩家消費意願與購買力可望提升，本季鈊象線上遊戲事業營收表現看俏，預估營運表現可望略優於去年第 4 季，單季營收上看 8 億元。

鈊象去年全年營收 33.14 億元，年減 0.18%；去年前 3 季稅後純益 6.87 億元，年增 1.64%，每股純益 9.82 元。