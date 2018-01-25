博智股價衝118.5元新高 登PCB新股王

生產工業電腦板及伺服器板的博智電子 (8155-TW)) 在去年業績逐季走高帶動下，股價頻創高，今 (25) 日盤中大漲逾半根停板，最高價達 118.5 元，是 2012 年掛牌來首見百元以上新高價位，也成 PCB 軟硬板廠新股王。

博智今日盤中股價，超越蘋果供應鏈的健鼎 (3044-TW)、台郡 (6269-TW)，目前該三檔個股股價都已進入「百元俱樂部」。

博智本波段自 74.6 元起漲，波段漲幅並達到 58.87%，今日盤中最高價達 118.5 元。

博智目前產品營收比重上，伺服器應用占比達 70%，IPC 應用占比 30%，高階產品比重增加，目前並進入網通產品板領域。

博智去年 12 月營收達 2.42 億元，連 9 個月創歷史新高，月增 1.66%，年增 50.56%，去年第 4 季營收 7.16 億元，為連續 4 季創歷史新高，去年營收 23.98 億元，年增 37.72%。去年前 3 季每股純益為 4.06 元。

若投資人看好博智電子後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：博智元富 77 購 02(734509-TW)、博智元大 77 購 02(734339-TW)、博智永豐 77 購 01(734156-TW)。

博智電子相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)