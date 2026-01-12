鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-12 19:49

13 家金控 2025 年自結獲利全數出爐！金融市場去年遭遇川普對等關稅、新台幣暴力升值風暴，所幸股市再現多頭榮景，推升 8 家金控稅後純益創下史上新高，全體金控全年獲利合計達 5863.2 億元 (不含原新光金截至 7/24 前的損益)，改寫歷史次高紀錄，不過，多家壽險公司適用暫行措施，須依規定提列稅前盈餘 30% 入外匯準備金，使得 13 家金控 12 月獲利較上月腰斬、僅有 258 億元，雖然此制度看似稀釋獲利，但外價金水庫上升有助於未來應對匯率波動。

13家金控2025年賺5863億元創史上次高 12月獲利「一原因」腰斬。（圖：shutterstock）

從個別金控去年 12 月損益來看，中信金以 62.68 億元奪下單月獲利王寶座，台新新光金以 34.6 億元居次，元大金與兆豐金以 31.82、31.05 億元分列第三與第四名，僅有國泰金 1 家單月虧損，主要受到國壽提列外匯價格變動準備金 217.5 億元一次性影響。

累計全年獲利方面，富邦金以 1208.5 億元穩居冠軍，國泰金亦維持千億水準、以 1079.9 億元位居第二，中信金 806.19 億元穩居第三，第四名則是去年完成金金併的台新新光金 373.6 億元，第五名則是元大金 365.21 億元，另外，兆豐金、玉山金、凱基金 3 家年度獲利皆突破 300 億元大關。

若以累計獲利成長幅度來觀察，台新新光金因於 7/24 正式合併，僅認列原新光金 7/24 後的損益 (上半年虧損 295.47 億元)，因此累計稅後純益年增幅達 86%。玉山金全年獲利成長 31% 表現相當亮眼，永豐金、華南金、中信金也有 1 成以上的增幅。而富邦金、國泰金與凱基金皆受到人壽子公司提列 30% 稅前盈餘入外價金影響。

比較各家金控 EPS 表現，富邦金以 8.35 元居首，也寫下連續 17 年穩居金控每股獲利王的好成績，國泰金則以 7.08 元次之，中信金 4.08 元第三，元大金攀升至 2.74 元，兆豐金、玉山金也都站上 2 元。

就四家公股金控 2025 年獲利表現來看，兆豐金、第一金、華南金同寫史上新高紀錄，兆豐金以累計稅後純益 350.96 億元、EPS 2.37 元穩坐獲利王寶座，第一金稅後純益 269.33 億元居次，但華南金暌違 14 年首見 EPS 超車第一金， 以 1.9 元險勝，合庫金雖敬陪末座，但獲利首度突破 200 億元大關，續創歷年新高。

展望 2026 年，法人分析指出，儘管壽險業面臨接軌 IFRS 17 與 ICS 2.0 會計新制的資本壓力，但受惠於主管機關推動的「匯率會計調整新制」，壽險公司可將 AC (按攤銷後成本衡量的金融資產) 項下的「債券投資部位」採攤銷法處理，有效降低避險工具成本。