「打貿易戰很容易,但停下卻很難,世界不要用貿易作為武器,要把貿易作為解決問題的方案。」阿里巴巴 (BABA-US) 集團董事局主席馬雲在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇(WEF)時表示,電商已經改變了傳統貿易模式,帶給發展中國家和中小企業新的機會,讓貿易更普及,因此世界需要新的貿易規則。

世界經濟論壇董事會成員理查德 ‧ 薩姆斯 (Richard Samans) 為該論壇主持人,他在現場提到馬雲曾經說的一句話:「一旦貿易停止,戰爭就開始了。」貿易政策是達沃斯論壇的熱門話題之一,目前貿易區之間的對抗和壁壘依然存在。

作為全球電子商務的領軍人物,馬雲回應,互聯網技術正在改變世界,未來不存在 Made in China、Made in USA,而都將成為 Made in Internet。

馬雲還提到,「今天全球化的進程是成長過程中的鎮痛,你通過貿易制裁別的國家,實際上制裁的是小企業、年輕人,他們會死,就像你扔炸彈一樣,那個文明會被炸毀。要用互聯網、用電商來鼓勵年輕人,貿易越多,商業越多,解決方案就越多。」