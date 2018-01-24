印度總理莫迪示警全球面臨的三大威脅

香港 01 今 (24) 日報導，世界經濟論壇（World Economic Forum）周二於瑞士達沃斯（Davos）開幕，印度總理莫迪（Narendra Modi）致開場白時，指出全球面對三大威脅，包括氣候變暖、恐怖主義和反全球化，莫迪強調各國必需正視，以免政治和經濟受到衝擊。

莫迪首先提到最大的威脅是來自氣候急速變化，導致經常出現極端天氣、天災和海平面上升，數以百萬民眾生活面臨危機。他之後表示，恐怖主義是第二大威脅，更「不點名批評有大國家在這個問題火上加油，無助解決情況。」

綜合香港 01、商業電台報導，莫迪指出， 有不少國家奉行 「 保護主義 」 ，保護主義反對全球化，將設下貿易屏障的禍害，不亞於氣候變暖及恐怖襲擊，敦促各國政府不要轉向孤立。 因為一旦全球化無法推行，影響貿易協定難以落實，跨國投資就會減少。為了解決這些威脅，莫迪強調，各國需要以理性和持續方式獲得增長，否則得不償失。

印度總理莫迪。(圖：AFP)

而對於印度總理莫迪出席世界經濟論壇，環球網今 (24) 日報導，《印度時報》說，這是自 1997 年以來印度總理首次參加達沃斯會議，也是印度總理首次在達沃斯發表主旨演講。莫迪在演講中努力展示印度的大國雄心。新加坡《海峽時報》評論稱，如果說 2017 年世界經濟論壇被中國占盡風頭，2018 年印度正在往此方向努力。

美國 CNBC 網站 23 日報導指出，莫迪勾勒出他對印度以及世界的前景展望，涉及科技、環境變化、恐怖主義和貿易協定等問題。他說，全球化正在失去光芒，而保護主義正生根發芽。印度《經濟時報》評論說，莫迪顯然注意到中國領導人 2017 年在達沃斯論壇上支持全球化和自由貿易，作為對川普強硬貿易政策和商業政策的回應。

除了講述全球面臨的問題，莫迪用很大篇幅談論印度。他說，印度上次參加達沃斯會議時，GDP 為 4000 億美元，20 年過後，印度 GDP 增加了 6 倍。莫迪稱，印度不攫取任何國家的自然資源。印度認為，任何分歧都可以通過對話解決。《印度時報》評論說，莫迪是作為全球政治家作出上述演講的。他想表明，印度已經做好與世界做生意的準備。