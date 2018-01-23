〈川普課太陽能重稅〉中國商務部「強烈不滿」美國對太陽能產業課徵保護性關稅

hket 中國今 (23) 日報導，美國川普政府祭出 15 年未用過的貿易條款，對進口洗衣機和太陽能電池徵收保護性關稅，最高稅率分別為 50% 和 30%，此舉預期令中國與南韓企業最受衝擊。外界普遍認為，美方對進口洗衣機和太陽能產品動刀，是為 2018 年貿易戰打出第一槍。

中國新聞網今 (23) 日報導，據中國商務部網站消息，當地時間 1 月 22 日，美國宣布對進口太陽能電池零組件和大型洗衣機分別採取為期 4 年和 3 年的全球保障措施，課徵保護性的進口關稅，中國商務部貿易救濟調查局局長王賀軍對此表示，美方再次發起全球保障措施調查，是對貿易救濟措施的濫用。中方對此表示強烈不滿。

華盛頓時間 1 月 22 日，美國總統川普宣布對進口太陽能面板產品和大型洗衣機分別採取為期 4 年和 3 年的全球保障措施。

美國貿易代表署（USTR）在新聞稿直指，中國製的太陽能電池零組件，傷害美國相關產業。關於太陽能電池零組件，相關進口產品將在 4 年中、以 30%、25%、20% 到 15% 逐年下調的稅率，課徵進口關稅，USTR 在新聞稿中特別點名中國。

王賀軍指出，近年來美國連續對進口太陽能面板產品和大型洗衣機採取貿易救濟措施，已充分甚至過度保護了美國內相關產業。此次美方再次對進口太陽能面板產品和大型洗衣機發起全球保障措施調查，並採取嚴苛的課稅措施，是對貿易救濟措施的濫用。中方對此表示強烈不滿。

王賀軍表示，美方此次調查不僅引起許多貿易夥伴的關切，也遭到了美國內許多地方政府和下游企業的強烈反對。美方一意孤行，再次對進口太陽能面板產品和大型洗衣機採取限制措施，不僅有損於美國內產業整體健康發展，也進一步惡化了相關產品的全球貿易環境。

王賀軍強調，當前國際經濟復甦基礎仍然十分脆弱，需要各國的共同努力和攜手行動。過度、頻繁的貿易保護不僅無法對相關產業起到救濟作用，而且有損於經濟的均衡發展，中方希望美方克制使用貿易限制措施，遵守多邊貿易規則，為世界經濟發展起到積極的推動作用。對美方的錯誤做法，中方將與其他世貿成員一道，堅決捍衛自身的正當利益。