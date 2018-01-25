【異動股】黃金概念股高開走強 紫金礦業(601899-CN)漲超6%

今日早盤，黃金概念股高開走強，截止發稿，紫金礦業(601899-CN)漲6.01%報4.82元，西部黃金(601069-CN)漲3.06%報15.17元，恒邦股份(002237-CN)、山東黃金(600547-CN)、園城黃金(600766-CN)漲逾2%，赤峰黃金(600988-CN)、中金黃金(600489-CN)、金銀貴業(002716-CN)、湖南黃金(002155-CN)等個股均上漲超1%。
消息面上，黃金期貨價格周三(1月24日)收于一年多以來的最高水平。紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的2月黃金期價24日比前一交易日上漲19.6美元，收于每盎司1356.3美元，漲幅為1.47%，為2016年8月18日以來主力黃金合約的最高收盤價。
市場分析人士說，美國財政部長姆努欽在瑞士達沃斯論壇上表示，美元近期的貶值并不值得擔憂，這強化了市場對于美元貶值的預期，導緻美元對其他主要貨币匯率較大幅度下跌，是當天黃金期價漲至一年多來新高的主要原因。
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