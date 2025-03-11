〈貴金屬盤後〉金價小幅下跌 市場關注美國通膨數據

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-03-11 04:47

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黃金價格周一 (11 日) 走低，投資人獲利了結抵消了地緣政治不確定性帶來的避險需求支撐，市場焦點同時轉向美國通膨數據。

現貨黃金現貨黃金價格現貨黃金下跌 0.75%，報每盎司 2,892.1 美元。

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12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.5%，報每盎司 2,899.40 美元。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 表示，「黃金價格小幅回落，主要因為部分獲利了結以及股市疲軟。不過，之後可能會出現一些避險買盤。」

美股主指下跌，因市場擔憂貿易報復性關稅可能影響全球最大經濟體的前景。

美國總統川普 (Donald Trump) 拒絕預測美國經濟是否可能陷入衰退，儘管市場對其關稅政策感到擔憂。

川普上周二對來自墨西哥和加拿大的進口商品徵收 25% 新關稅，並對中國商品加徵新關稅。但兩天後，他宣布豁免部分來自墨西哥和加拿大的進口商品，期限為一個月。

Wyckoff 指出，「貿易戰的不確定性及全球經濟衰退風險，對黃金而言都是利多因素，黃金可能再次挑戰歷史高點。此外，若數據表現弱於預期，將有利於金價。」

投資人同時關注美國將於周三公布的消費者物價指數 (CPI) 以及周四公布的生產者物價指數 (PPI)。交易員目前完全預測聯準會 (Fed) 於 6 月降息的可能性。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周五表示，川普政府的關稅政策是否會引發通膨，仍有待觀察。

降息將提升無息資產黃金的吸引力。

Marex 顧問 Edward Meir 在報告中表示，「銀的投資需求預計將小幅改善…… 但整體經濟的不確定性，特別是中國經濟相關的擔憂，可能抑制投資人熱情。」

數據顯示，今年 1 月至 2 月期間，中國進口意外萎縮，而 2 月消費者物價指數 (CPI) 跌幅創下 13 個月來最大。

其他貴金屬表現

現貨白銀下跌 1.12%，至每盎司 32.44 美元。

現貨鉑金下跌 0.27%，至每盎司 963.9 美元。