港股早段回軟 內銀內險疲弱

港股今早走勢反覆，大市高開21點後掉頭回落，恆生指數最新報32846點，跌112點，國企指數最新報13549點，跌71點。
內銀股今早表現疲弱，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.66元，跌0.8%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.64元，跌1.3%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報7.2元，跌1.1%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報92元，跌2.1%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報26.45元，跌1.8%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報40.45元，跌2.4%。
汽車股方面，吉利汽車(00175-HK)最新報25.4元，跌1.7%，長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報9.44元，跌1.4%，東風集團(00489-HK)最新報10.06元，升3%。
科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報464元，跌1.1%，眾安在線(06060-HK)最新報71.95元，升0.07%，雷蛇(01337-HK)最新報3.8元，升0.8%。
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