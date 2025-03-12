〈貴金屬盤後〉美元走疲 經濟成長擔憂 引發避險情緒 黃金漲1%

鉅亨網編譯許家華 2025-03-12 06:28

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由於美元走弱以及關稅戰引發經濟放緩的擔憂，黃金價格周二 (11 日) 上漲 1%，同時投資者關注通膨數據，因該數據可能提供美國未來利率走勢的線索。

現貨黃金價格上漲 1%，至每盎司 2,917.79 美元。

美國 4 月交割的黃金期貨上漲 0.7%，收每盎司 2,920.90 美元。

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美元指數跌至 10 月中旬以來的最低水準。美元走軟使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者來說更便宜。

OANDA 的 MarketPulse 市場分析師 Zain Vawda 表示：「在市場不確定性持續存在的情況下，黃金可能會繼續受到支撐，從而提振對避險資產的需求。然而，俄羅斯與烏克蘭的談判若有任何進展，都可能降低風險溢價。」

美國總統川普針對主要貿易夥伴實施的關稅政策導致全球市場大幅波動，並加劇了人們對經濟成長的擔憂。

市場目前關注周三的美國消費者物價指數 (CPI) 和周四的生產者物價指數(PPI)。根據路透社調查，分析師預計 2 月 CPI 上升 0.3%。