【異動股】煤炭板塊快速拉升 兖州煤業(600188-CN)漲超6%

早盤，煤炭板塊快速拉升，截止發稿，兖州煤業(600188-CN)漲6.37%報17.53元，陝西煤業(601255-CN)漲4.88%報9.89元，潞安環能(601699-CN)漲4.20%報11.92元，山煤國際(600546-CN)、露天煤業(002128-CN)、*ST平能(000780-CN)漲超3%，恒源煤電(600971-CN)、西山煤電(000983-CN)、陝西黑貓(601015-CN)、平煤股份(601666-CN)等均紛紛上漲超2%。

消息面上，2017年，在供給側結構性改革以及環保限産的大環境下，以煤炭、鋼鐵等為代表的周期類行業産品價格大幅上漲，上市公司業績持續改善。而當前正處于2017年度業績預告密集發布階段，煤炭企業業績預告的發布也被業内認為是烘托行情的一大因素。

由于2017年煤炭價格同比大幅上漲，煤炭上市企業2017年度的業績也預計出現大幅好轉。有煤炭行業的券商分析師表示，測算大部分煤炭企業會有同比200%~300%的漲幅。

中信建投煤炭行業首席分析師李俊松則在近期報告中表示，目前看好煤炭股春季躁動行情，主要理由包括：一是一季度煤焦鋼補庫疊加限産解除預期對雙焦價格産生刺激，動力煤淡季不淡;二是一季度面臨開工旺季，信貸和流動性環境較為友善，節前央行推出臨時準備金動用安排，緩解春節期間流動性投放壓力;三是一季度有望展開年報預期行情。

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