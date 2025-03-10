日元升勢卡卡？法巴財管估日元維持150 美元先強後弱 黃金挺進3000美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-10 13:40

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法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第 185 期發表最新預測，預估美聯準會今年將降息兩次，美元短期內將維持強勢，美元指數在未來 3 個月內，可望攀升至 110.9，日元上漲趨勢承壓，會維持在 150 兌一美元左右，至於黃金，在多國央行持續降息並增持黃金，加上通膨與貿易局勢升溫下，都有助金價走揚。

此外，預期美國聯準會今年將降息兩次，每次一碼，聯邦基準利率可能達到 4%。儘管面臨降息，但美元受到地緣政治局勢、和美國與歐元區之間利率趨勢分歧的支撐，短期內將維持強勢，美元指數在未來 3 個月內，可望攀升至 110.9，但在 12 個月內將回落至 108.9。

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日元方面，隨著日本央行在 2025 年 1 月升息一碼至 0.50%，預期今年和明年還會多次升息。然而，由於美國聯準會的最終利率將達 4%，並預期強勢美元仍將持續，日元的升值空間恐受限。預測美元兌日圓的 3 個月及 12 個月目標價均為 150，這也意味著日圓走勢將溫和上漲。

歐元方面，由於歐元區的經濟疲弱，加上美國的關稅戰增添經濟變數，歐洲央行未來幾個月內可能會更積極的降息，步調比美國聯準會更積極。預期歐洲央行將每次降息一碼，2025 年 6 月的存款利率將降為 2%。如此的貨幣政策差異將導致歐美利差擴大，有利於美元走強，進而對歐元兌美元匯率形成壓力。預期歐元兌美元在短期內可能會觸及平價線，3 個月目標匯率調整為 1.00， 12 個月目標匯率維持在 1.02。