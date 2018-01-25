全球股市漲翻天 開春來績效前10強基金 新興市場占7檔

今 (2018) 年景氣持續增溫，全球股市續寫新高，同步反映至相關基金績效上，檢視開春以來近 1800 檔境內外各類資產基金中，前 10 大表現最佳的基金類型，全數由股票型基金包辦，且有高達 7 檔為新興市場基金，其中又以中國、香港和大中華基金平均報酬超過 3 成，表現最為亮眼。

摩根亞太入息基金經理人羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 表示，儘管美股受到川普稅改紅利提振而頻頻改寫歷史新高價位，但不論是去年還是今年來漲勢，皆遠遜於 MSCI 新興市場指數同期間 34.35% 和 8.11% 的漲幅，觀察今年開春以來績效前 10 類強勢基金，其中 7 類為新興市場股票型基金。

羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 進一步指出，新興市場以亞洲經濟前景最為明朗，因此今年開紅盤來，國際資金幾乎全面湧進新興亞洲股市，推升本周 MSCI 亞太 (不含日本) 指數再度狂飆歷史新高，中港台等大中華股市也搭乘亞股這股氣勢，跟著進一步走揚，連動相關股票基金開春以來平均績效有 5-8% 的高水準表現。

展望今年，摩根中國 A 股基金經理人魏伯宇表示，受惠基本面回溫和資金回籠，原先漲勢相對落後的陸股，開始急起直追，引領 MSCI 中國指數去年強彈逾 5 成，估計這股多頭氣勢將持續延燒，建議投資人若想參與陸股，可聚焦食品飲料乳業、家電與傳媒等相對受惠的消費產業。