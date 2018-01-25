【大華銀投信】2018 FDA審批新藥預估

◆ 國際股市

週三美股三大指數跌多漲少，蘋果下跌 1.6% 拖累那斯達克指數下跌 0.61% 跌幅較重，因投資機構紛紛下調 iPhone X 銷量，德州儀器公布財報營收成長過慢，股價下跌 8.5%，皆成為標普科技指數下跌 0.91% 領跌大盤的主因；金融版塊挺身而出漲幅領先，10 年美債殖利率回漲，試圖挑戰上週五創下的 3 年多來新高，有利銀行業擴大利差，標普銀行指數上漲 1.0%，成為標普金融指數上漲 0.68% 的主力。

美元指數大跌 0.9% 成為市場焦點，跌破 90 大關創 3 年來新低，因美國財政部長 Mnuchin 在瑞士舉行的世界經濟論壇中表示弱勢美元有利美國經濟，成為第一個表態支持美元弱勢的美國財政部長，在美元弱勢下油金雙漲，黃金站上每盎司 1360 美元，創 2016 年 8 月以來新高，激勵金蟲指數大漲 2.2%，西德州原油期貨則突破 66 美元，輔以 EIA 公布美國原油庫存連續第 10 週下降，油價創 3 年來新高。

◆ 每日一表

PDUFA 是美國於 1992 年通過「處方藥使用者付費法」（Prescription Drug User Fee Act），目的是藉由法律授權美國食品藥物管理局 (FDA) 可以從藥物製造商收取使用者付費來增派審查人力，讓新藥可以更快地被審查，目前 FDA 對新藥申請 (NDA) 的目標審查日期通常是自收到申報日起的 10 個月內，獲得優先審批資格的藥品將會縮短至 6 個月內審批。根據統計資料顯示，截至 2017 年 11 月底，FDA 旗下的 CDER 已收到 43 份新藥審批申請，大部分將在 2018 年獲得審批，而審批通過的申請藥廠股價通常會以上漲表態，代表藥廠可透過新藥品上市回收多年來投入的研發成本，醫學界的權威雜誌 Nature 根據目前 FDA 已收到的新藥審批申請預計，將在今年獲得批准的新藥列表如下；

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