這個市場，讓7成分析師喊買！

新興市場人氣爆棚 新興亞洲最 High 新聞來源: 工商時報 2018/01/19 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金暨新興國家基金經理人伽坦．賽加爾指出，新興市場中最令人感到振奮的是亞洲，包含大陸、南韓、印度、台灣、印尼等均可期；拉美的巴西歷經 2 年半衰退後，經濟動能及降息政策正向，有利企業獲利成長，股票具投資吸引力。

根據英國研究機構經濟商業研究中心 (CEBR) 報告預期，於 2032 年全世界 10 大經濟體中，將有一半會是亞洲國家 (中國、印度、日本、南韓、印尼)，而其中 4 個為新興亞洲國家。鉅亨基金交易平台認為，隨著新興亞洲經濟規模逐漸成長，未來全球經濟的重心將逐漸向亞洲靠攏，建議投資人不可錯過具備長期成長潛力的新興亞洲市場。

1. 新興亞洲 經濟成長增速驚人

資料來源：IMF；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/01/22；資料僅為歷史數據與分析師預期，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

中國與印度的快速崛起，使得新興亞洲經濟成長速度大幅領先其他市場。根據國際貨幣基金組織 (IMF) 的資料顯示 ( 見上圖 )，2007 至 2017 年期間，新興亞洲的經濟每年平均成長率為 7.6%，大幅領先新興市場的 5.4% 與成熟市場的 1.4%，即使面對 2008 年金融海嘯，多數市場皆面臨經濟減緩或衰退的危機，新興亞洲卻一枝獨秀，將經濟成長持續維持在 7% 以上的水準，表現令人驚艷。

另外，根據 IMF 對 2018、2019 年的預期，新興亞洲的經濟成長率可望維持在 6.5%，大幅領先整體新興市場與成熟市場，預期新興亞洲未來經濟成長動能將維持高速，建議投資人不可錯過處於經濟快速成長的新興亞洲市場。

2. 新興亞洲 企業獲利樂觀

另一個值得投資新興亞洲的原因就是企業的獲利持續改善，由於新興亞洲正處於經濟快速成長的階段，有利整體企業的獲利持續上揚，而良好的企業獲利將是對於股市上漲的一大助力。根據彭博分析師預期，新興亞洲企業的未來 12 個月盈餘成長率為 29%(使用 MSCI 新興亞洲市場指數)，而其中前四大主要投資區域 ( 中國、南韓、台灣與印度 )，未來 12 個月的預估盈餘將呈現正成長 (見下圖)，其中又以中國與南韓的盈餘成長率最為驚人，分別為 42% 與 33%。

資料來源：MSCI、Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/01/22；取 MSCI 亞洲新興市場占比 10% 以上的國家；南韓使用 KOSPI 指數、中國使用上證指數、印度使用標普 SENSEX 指數、台灣使用台灣加權指數；此資料僅為分析師預估，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 新興亞洲 最被分析師看好

快速成長的經濟與樂觀的企業獲利，是支持分析師持續樂觀看待新興亞洲股市未來表現最主要原因。下表整理了彭博分析師對於各個新興市場股市的投資建議，可發現新興亞洲股市在” 綜合投資評比” 與” 分析師建議買進比例” 皆領先其他新興股市，總共有 71% 的分析師將新興亞洲股市評為” 建議買進”，並在綜合投資評比中給予 4.2 分 (綜合投資評比為彭博資料，分數介於 1~5，越高分代表分析師越看好這個股市的投資機會)，為所有新興股市中得分最高。

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/01/22；綜合投資評比為 1~5 分，分數越高代表分析師越看好這個市場的投資機會；新興股市使用彭博分類；此資料僅為分析師預估，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

分析師看好，投資瞄準新興亞洲股票基金

MSCI 新興亞洲市場去年上漲逾 40%，今年以來也持續表現亮眼，鉅亨基金交易平台認為，由於新興亞洲市場具有高度經濟成長與企業獲利持續轉佳等利多，加上多數分析師持續看好新興亞洲股市未來表現，建議投資人可加碼新興亞洲股票型基金，而較積極的投資人，更可考慮搭配中國、印度等單一國家股票型基金。

鉅亨精選基金

>> 施羅德環球基金 - 亞洲優勢 A 類股份 - 累積單位 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)

>> 瑞萬通博 - 中國領導企業基金 C(美元)

>> 首域印度次大陸基金

延伸閱讀

>> 走出衰退，巴西股市續狂歡

鉅亨網投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨網證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@fundsyes.com

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30