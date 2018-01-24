分析警告：全球宏觀環境像極2004年 美元指數恐再大跌10%

分析指出，回顧美國最近的緊縮週期可以發現，眼下的全球宏觀環境與 2004 年有諸多相似之處，美元指數恐還要大跌 10%。

彭博週二 (23 日) 撰文指出，瑞士信貸集團 (Credit Suisse Group AG) 和 Amundi 先鋒資產管理公司 (Amundi Pioneer Asset Management) 發出警訊，2004 年和眼下的全球宏觀環境有許多相似之處，那些因美國聯準會 (Fed) 繼續升息而押注美元復甦的交易員而言，只需要回顧一下美國最近的緊縮週期，就能知道這些押注有多麼錯誤。

歐洲和中國的經濟前景光明，大宗商品價格不斷上漲，以及海外縮減貨幣刺激，這些因素都掩蓋了美國持續升息和財政寬鬆的局面。此外，美國政壇問題也對美元構成下行壓力。

儘管美國政府關門鬧劇剛剛結束，但交易員、投資者和策略師對於美元的前景依然不太樂觀。

瑞信駐紐約的外匯策略全球主管 Shahab Jalinoos 表示，那個時代的關鍵特徵是，儘管美國經濟增長強勁，但全球增長也是如此。他說：「那一時期表明，美元可能會進一步走軟。如果局面繼續下去，我看不出有什麼理由，一年後美元不會再跌 10%。」去年美元指數下挫逾 9%。

文章指出，2004 年的情況反映了 10 年後美元多頭的困境。過去 2 年，歐元區的增長速度超過了美國，而中國經濟正處於上升階段。與此同時，大宗商品價格徘徊於 2015 年以來的最強水準。

國際貨幣基金組織 (IMF) 週一 (22 日) 上調 2018 年全球經濟增速預期至 3.9%，這將是自 2011 年以來最快增速。

Amundi 先鋒資產管理公司投資組合經理 Paresh Upadhyaya 指出，與之前的情況類似，那些經濟增速較快的經濟體的貨幣在未來幾年內可能會比美元更出色。該公司管理著大約 830 億美元的資產。

Upadhyaya 說：「我不會將眼下的經濟描述為繁榮，但明顯的一點是，經濟增長為本世紀頭 10 年中期以來最強勁。」

在 Upadhyaya 看來，與其說是美元疲弱，不如說是非美貨幣正變得更加強勁。美元可能處於週期性疲弱階段。

雪上加霜的是，外界預期歐洲央行 (ECB) 準備結束其量化寬鬆專案。這一猜測早已推動歐元兌美元觸及 2014 年末以來最強水準。

儘管 Fed 自 2004 年中期至 2006 年中期將利率上調了 17 次，但歐洲央行在 2005 年底開始了自己的升息步伐，引發當時投資者對歐洲的關注。

Upadhyaya 指出，在 2005 年至 2007 年期間，美國無疑處於緊縮週期的末期，現在狀況同樣如此。即便 Fed 的升息幅度超過歐洲央行，但市場已經開始轉移關注點。

德意志銀行 (Deutsche Bank AG) 駐倫敦的宏觀策略師 Oliver Harvey 表示，美國貨幣政策對美元的影響力減弱可能是全球通貨再膨脹交易的另一個表現。

隨著投資者將目光投向美國以外的地區，以在全球範圍內捕捉經濟增長，資產配置已經從美國轉移到經濟增速更快的地區。

美元指數周二 (23 日) 加速下滑，跌破上周觸及的 3 年低點 90.11，創下 2014 年 12 月 31 日以來新低 90.07，90 關口岌岌可危。