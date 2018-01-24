紐約匯市─英鎊上漲 測試1.40美元 美元指數削減漲幅

美元週二轉弱，削減美國政府關門結束後的漲幅。

英鎊與日元為焦點，英鎊測試 1.40 美元。日本央行今年第一次會議結束後，日元上漲。

美元指數下跌 0.1% 至 90.320，清除早場漲幅。週一，國會投票結束三天政府關門後，美元上漲，削減跌幅。

日元上漲，美元報 110.49 日元，紐約週一尾盤報 110.92。

英鎊報 1.3982 美元，仍接近 1.40 美元心理關卡。

歐元報 1.2265 美元，少有變動，週一尾盤報 1.2262。交易員等待週四歐洲央行的政策會議。

北美自由貿易協定 (NAFTA) 最近一回合談判今日展開，美元兌加元上漲。美元報 1.2476 加元，週一尾盤報 1.2444。

美國國會通過三週支出法案，結束了政府關門三天情況，美元週一尾盤開始上漲，週二持續走高。該法案讓美國政府可持續運作至 2 月 8 日，但並未能解決兩黨的政策之爭。

這意味三週臨時支出法案到期後，若兩黨仍未就政府支出與移民達成協議，政府仍可能關門。

美元指數仍接近三年低點，投資人反應美國以外的主要經濟體可能緊縮貨幣政策。歐洲央行週四將舉行政策會議，為投資人所矚目。

日本央行週二維持政策不變，但對經濟已更為樂觀。日本央行公布季報顯示，官員指出通貨膨脹預期少有變動。在 10 月報告中，官員則說通貨膨脹預期有所轉弱。

關於美元，摩根士丹利分析師說，過去一個月大幅下跌後，預期美元可能短暫反彈。德國聯合政府談判複雜，結果無法確定，使得歐元受到壓力。