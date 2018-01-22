全球最悲觀對沖基金驚人預測：美元勢將加速下墜

據 FX168 財經網報導，2016 年被金融博客 Zorohedge 稱為「全球最悲觀的對沖基金」的豪斯曼全球基金 (Horseman Global)，其 CIO Russell Clark 近日發佈驚人預則，如果全球 QE 的模式依然存在，那麼從歐洲和日本到美國的資本流動開始放緩甚至逆轉，美元勢將加速下墜。

Clark 解釋，究其根源，自金融危機以來，隨著越來越多的央行轉向零利率和資產購買計畫。在日本，量化寬鬆的實際效果是使得日本出口資本，造成接收國的信貸泡沫。接受資本的國家必須通過貶值和出口通貨緊縮來應對信貸泡沫。日本的量化寬鬆是亞洲金融危機的起因，並在全球金融危機和歐元危機中發揮了作用。

Clark 的操作策略是，無論日本何時試圖退出 QE，他一直都是看好日本國債，做空日本股市，並賣空接受量化寬鬆資本流動國家的貨幣。從 2013 年到 2016 年，做空各大新興市場和做多發達市場債券是 Horseman 的一個成功策略。

然而，2016 年中國的政策變化似乎能夠扭轉這一趨勢，主要是通過政府引導的產能削減。

Clark 分析，人們很容易看空債券。當前中國的債券殖利率為 4%，遠高於發達市場債券。此外，與日本的量化寬鬆政策不同，美國聯準會 (Fed) 已經成功地進行了 5 次升息，而日本自泡沫破裂以來僅升息了一兩次。最近市場甚傳「QE 政策是有效的，美國將能夠輕易地退出 QE 政策，歐洲央行和日本央行將緊隨其後，債券將遭到拋售」。

但他認為，2016 年歐洲央行和日本央行大幅增加 QE，使得資本從日本和歐洲流到美國，這意味著，即便美國升息，信貸環境依然非常有利，此外，中國經濟復甦在 2017 年為所有資產創造了一個極其有利的市場。

美元指數走勢

Clark 表示，如果 QE 的模式依然存在，那麼從歐洲和日本到美國的資本流動開始放緩甚至逆轉，投資策略將看跌美元和美國企業信貸。這也意味著，看空歐洲和日本的銀行，而購買德國國債和日本國債，但這仍有待觀察。

有趣的是，所有這些資產已經開始以這種方式流動。Zerohedge 總結道，如果 Clark 的分析正確，那麼投資者最好坐穩扶好，因市場波動性將會驟增。

Clark 說，最糟糕的情況是，美元的大幅走軟迫使 Fed 提高利率的速度遠快於預期。美元走軟將導致日本和歐洲出口商遭受損失，迫使資金流入日本國債和德國國債，猶如 70 年代末看到的美國資本市場狀況。20 世紀 70 年代末，儘管美國利率已經接近 20%，但瑞士債券的殖利率卻僅為 2%。

Clark 還警告，隨著 Fed 率先啟動升息，美股將首當其衝遭遇崩盤危機，然後向海嘯一樣迅速蔓延。Horseman 仍看多新興市場，做空發達市場。