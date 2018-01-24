台幣一度大升3角 終場僅小升3分

台幣匯率再度出現劇烈震盪，昨天早盤衝破 29.2 兌 1 美元價位，大升超過 3 角，創下 20.114 的新高。到了下午盤升幅逐步縮減，在央行的關注下，美元回補買盤進場，終場台幣升值幅度只有 3 分，收在 29.402 兌 1 美元。連續兩天的大幅升值，到了尾盤後都打回原形，29.2 元關卡能否成功突破，看來仍要看央行的態度而定。（張佳琪報導）

受到資金大舉流入影響，新台幣匯率週一大升 2 角觸及 29.2 兌 1 美元關卡後，最後在政策性買盤以及進口商承接之下由升轉貶。週二同樣劇烈震盪，上午盤因資金狂潮蜂湧而來，匯價再戰新低，開盤強升超過 1 角。之後升值力道一路增強，瞬間衝過 29.2 的價位，升幅超過 3 角，寫下 29.114 的新低。

下午盤，升值的力道明顯減弱。有鑑於政策面不樂見台幣急升，美元買盤浮現，外資也有回補力道，再加上進口商實質需求，匯率轉為小升 3 分，收在 29.402 兌 1 美元。

匯銀人士表示，其實 29.2 價位已經不是台幣的重要壓力，只要國際美元弱勢格局沒有反轉，資金仍會持續流入，短期內台幣升值的趨勢應該很難扭轉。但央行緊盯匯價，匯銀預估，台幣本波雖有可能上看 29 元大關，來到 29.2 價位附近應會以緩升為主。

（圖：取自鉅亨網）