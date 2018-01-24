ING：3大理由告訴你 週四德拉吉的鴿派言論不會壓低歐元

市場翹首以待週四 (25 日) 的歐洲央行利率決議，荷蘭國際集團 (ING) 預計，歐洲央行 (ECB) 行長德拉吉 (Mario Draghi) 將會傳遞相當「鴿派」的訊息，打破當前市場「鷹派」的幻想。

FX168 財經網報導，ING 研究團隊認為，歐洲央行會議可能謹慎的基調應該會限制歐元的上行規模，而不是壓低歐元。原因有以下 3 個：

1、從超短期估值基礎來看，歐元兌美元依舊被溫和低估。 2、在多位歐洲央行理事會成員的講話後，市場預計歐洲央行將持謹慎論調。 3、歐元區經濟前景強勁，近期資料意外向好降低了對進一步實施和延長量化寬鬆這一威脅的可信度。

巴克萊資本 (Barclays Capital) 研究團隊也預計，歐洲央行的貨幣政策不會發生改變，德拉吉將傳遞一個均衡的訊息，「既不會使未來幾個月關於前瞻性指引變化的討論被忽略，又同時強化整體寬鬆政策的前景，並限制不必要的歐元強勢。

該研究團隊預期，在此次會議前，歐元多單面臨獲利了結的風險。但歐元走低的程度較小，與歐元兌美元當前水準整體區間波的觀點保持一致。

週三 (24 日) 亞市早盤，歐元兌美元繼續攀升，目前最高觸及 1.2315 水準，逼近 1 月 17 日觸及的 3 年高位 1.2323。